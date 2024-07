Alineación de España contra Francia para el partido de semifinales de la Eurocopa

La selección española y la selección francesa se enfrentarán este martes (21:00 horas) en Múnich para disputar las semifinales de la Eurocopa 2024. Se jugará en el Allianz Arena y la selección española buscará la clasificación y así alcanzar su quinta final en la historia de las Eurocopas. De las cuatro finales anteriores, ganó tres (1964, 2008 y 2012) y perdió una (1984). El vencedor de la eliminatoria obtendrá un billete hacia la final del torneo y se medirá contra el campeón del duelo entre Inglaterra y Países Bajos.

El combinado español, que en el partido de semifinales no podrá contar con Carvajal y Le Normand por sanción ni con Pedri por lesión, se enfrentará a la Francia de Mbappé, que derrotó en el segundo partido de cuartos de final a Portugal en el desempate desde el punto de penalti.

¿Cómo llega España?

La selección dirigida por Luis de la Fuente ha alcanzado las semifinales de la Eurocopa, tras quedar primeros clasificados del grupo B con un pleno a tres de victorias: 3-0 a Croacia, 1-0 frente a Italia y 0-1 contra Albania. En los octavos de final se deshicieron de Georgia con un contundente 4-1 y recientemente en los cuartos de final se cargó a la anfitriona, la selección alemana por 2-1 con un gol en el último minuto de la prórroga de Mikel Merino.

España llega a tono y dejando muy buenas sensaciones. Algunos la catalogan como la gran favorita en estos momentos para alzarse con el torneo, pero el equipo sabe que hay que ir partido a partido: "solo pienso en Francia, no hay favoritas", decía el seleccionador.

Francia no llega bien

En los que se refiere a la selección entrenada por Didier Deschamps, a diferencia de España, afrontan las semifinales con toda su plantilla disponible. No hay jugadores lesionados ni sancionados en el conjunto galo. Esta situación permite a Deschamps contar con su once de gala y una amplia variedad de opciones tácticas para enfrentar a España con los Kanté, Griezmann y Mbappé como grandes referentes.

En la fase de grupos también obtuvieron la primera posición del grupo A, con otro pleno de triunfos: 5-1 ante Escocia, 2-0 contra Hungría y empate 1-1 en la última jornada frente a Suiza. Obtuvieron el billete a los cuartos de final, después de eliminar a Dinamarca en la anterior ronda, por 2-0.

Tres variables en el once

El seleccionador español sale, por lo tanto, con un once con tres variaciones. Con Pedri lesionado tras sufrir un esguince de rodilla frente a Alemania, y las amonestaciones de Carvajal (roja) y Le Normand (acumulación de tarjetas), Luis de la Fuente se verá obligado a cambiar algunas de las piezas del su puzle invariable. Introducirá a Olmo en la sala de máquinas (no hay ninguna duda tras ser clave en la prórroga ante Alemania) y Nacho sustituirá a Le Normand.

Finalmente, Navas reemplazará a Carvajal. En el caso del ya exjugador del Real Madrid, ha ido sumando bastantes minutos, mientras que Navas apunta a titular después que de la Fuente afirmase que no quiere arriesgar con jugadores fuera de su posición natural.

Alineaciones probables

Luis de la Fuente saldrá con su mejor once, con el condicionante de las tres bajas, mientras que Francia, por su parte, apunta a repetir once, aunque desde el país galo no descartan dos variables: un cambio al 4-3-3 que significaría el regreso de Rabiot en el centro del campo y la entrada de Dembélé por Griezmann. Un cambio significativo y arriesgado, pero que es tan improbable tras las últimas actuaciones.

Los XI de España y Francia

España: Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Fabián; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Kanté, Tchouaméni, Camavinga (Rabiot), Griezmann (Dembélé); Kolo Muani, Mbappé.