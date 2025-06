Alexia Putellas valora la mejora de la Selección: "Compites con ellas"

Alexia Putellas es uno de los máximos referentes del fútbol a nivel internacional. La centrocampista azulgrana ha logrado dos Balones de Oro y ha ganado todos los títulos posibles por los que ha competido a excepción de la Eurocopa, el gran reto por el que luchará el próximo mes de julio. En este sentido, la futbolista de Mollet del Vallès concedió una entrevista a Forbes donde valoró su carrera futbolística desde sus inicios hasta ahora.

"Mi familia siempre ha sido muy futbolera y muy del Barça, y han visto muchos partidos, aunque nadie jugaba, pero yo comencé a jugar con 4 o 5 años en el recreo del colegio y en la plaza de mi pueblo, me gustó, y hasta ahora", comentó Alexia.

Además, también recordó su llegada al conjunto blaugrana: "Como me gustaba mucho jugar al fútbol, mis padres decidieron apuntarme, con 7 años, en las categorías inferiores del Sabadell femenino, que fue mi primer equipo. Un día fui a hacer un campus de Nike del Barça y allí me ve un entrenador del equipo y me dijo que le gustaría que jugara en el equipo el año siguiente. Hablé con mi padre y así fue como me ficharon. También he jugado en el Español y el Levante".

Pese a perder la final de la Champions el pasado mes de mayo por la mínima, el Barça es uno de los mejores equipos de Europa, algo que la futbolista catalana ha atribuido "a que es un proyecto con mucho trabajo detrás, que está superconsolidado y que no depende ni de una persona, ni de dos o cinco. El compromiso del equipo es tan grande que aunque se fueran diez, las otras diez que se quedaran junto con las que entran nuevas, con un poco de rodaje, asimilarían rápidamente la mentalidad y la identidad del juego de posesión del equipo".

El Mundial de 2023

El combinado nacional se proclamó campeón del mundo en 2023 en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda tras vencer a Inglaterra con el tanto de Olga Carmona: "Fue algo tan grande que ni siquiera llegas a soñarlo, porque lo veía muy lejano. Si que luego vas consiguiendo y conquistando títulos con el club, ves que el Barça está entre los mejores del mundo y que el Real Madrid tiene unas jugadoras nacionales e internacionales de mucha calidad".

"Además, hay un clima de trabajo muy bueno y hemos adquirido un grado de experiencia considerable, ya no ves a las alemanas, inglesas o francesas tan lejos, sino que compites con ellas. Piensas que llegará un momento en el que en una competición con la selección también las mirarás de tú a tú. Ese momento llegó en el último Mundial, y fue algo tan grande que ni llegabas a soñarlo, pero ahora es una realidad", añadió.

"Ahora tengo 31 años, y jugando a buen nivel veo posible continuar cuatro años más, aunque me estoy cuidando para llegar hasta los 37"

Los retos de Alexia para el futuro

Alexia Putellas ha llegado a lo más alto tanto con el Barça como con la Selección en repetidas ocasiones. Sin embargo, la Eurocopa sigue siendo la asignatura pendiente de la jugadora: "¿Sabes qué pasa? Que no tengo presente lo que he ganado. Pienso que aún no lo he ganado todo, y sigo manteniendo intacta esa hambre de títulos, me siento insaciable. Por lo que me dicen, solo te das cuenta de lo que has ganado cuando te retiras, que es cuando bajas a la tierra, pero piensa que ahora, cada tres días, estamos con la vena esa de competir y competir, y ganar y seguir ganando", expresó.

Asimismo, también afirmó estar cuidándose al máximo para alargar su carrera como futbolista, aunque no descarta seguir vinculada con el fútbol cuando se retire: "Ahora mismo estoy centrada en jugar y entrenar, pero sí que me gustaría seguir. Tendría que acabar muy quemada mentalmente de esta industria para no seguir en ella. Ahora tengo 31 años, y jugando a buen nivel veo posible continuar cuatro años más, aunque me estoy cuidando para llegar hasta los 37".