Alexia Putellas: "Es un error dar por hecho que ya estamos en la final"

Si hay un título que la Selección Española no ha podido lograr aún en toda su historia es la Eurocopa, algo que las jugadoras intentarán remediar este mes de julio. La UEFA ha compartido una pequeña entrevista con Alexia Putellas, una de las máximas referentes del combinado nacional, donde habla sobre el torneo europeo.

Las de Montse Tomé debutarán este miércoles 3 de julio ante Portugal, con quien comparte grupo en la liguilla junto a Bélgica e Italia. La centrocampista azulgrana ha valorado el primero de los encuentros: "Espero que todo salga bien y que marque una tendencia positiva, pero incluso si no es así, aún quedarán dos partidos por disputar. Así que es bueno mantener la calma. El primer partido siempre es difícil para todos, para todas las selecciones. Pero estoy seguro de que lo haremos bien".

"Tengo muchas ganas de que llegue el momento; obviamente, no queda mucho tiempo para que empecemos. Llevo mucho tiempo esperando este momento; estoy muy emocionada. He trabajado muy duro para volver a estar aquí", añadió.

En este sentido, la de Mollet del Vallès también ha destacado que "tienes que seguir adelante porque, en unos días, juegas otro partido. No puedes perder la concentración: tienes que mantener la vista puesta en el objetivo. Creo que, al final, es algo que viene con la madurez".

El favoritismo de España

Pese a que La Roja nunca ha ganado la Eurocopa, la Selección se encuentra entre las favoritas a llevarse el título el próximo 27 de julio: "Es un error dar por hecho que ya estamos en la final. Es un error porque hay muchas selecciones y todas son muy buenas, muy buenos rivales, selecciones nacionales con muy buenas jugadoras, muy buenos equipos también, así que tenemos que ir paso a paso, empezando por la fase de grupos".

"Portugal, Bélgica e Italia son selecciones difíciles de enfrentar; nos exigirán dar lo mejor de nosotras mismas. Por eso, debemos centrarnos en jugar al máximo nivel, lo que sin duda nos acercará a la victoria, pero paso a paso", concluyó respecto a este tema.

Por último, Alexia también ha hecho referencia sobre ser una modelo a seguir para las más jóvenes: "No es una responsabilidad. Al fin y al cabo, solo soy una más de las jugadoras, obviamente, aunque haya jugado no sé cuántos partidos. Eso es algo aparte. Al fin y al cabo, me encanta mi trabajo, me encanta estar aquí, me encanta jugar partidos. Obviamente, me encanta jugar en la EURO. Así que solo intento dar todo lo que puedo al equipo y ayudar al equipo a acercarse a ganar cada partido y, si Dios quiere, llegar a la final".