Alemania - España: horario, dónde ver y alineaciones probables de las semifinales de la Eurocopa

La selección española femenina avanza con paso firme hacia su primer gran título europeo. Las campeonas del mundo han hecho hasta ahora una Eurocopa inmaculada y cuentan sus partidos por victorias. Sin embargo, la fase final ya está aquí y las de Montse Tomé se enfrentarán a Alemania, un rival al que jamás han conseguido ganar.

Será este miércoles 23 de julio en el Letzigrund Arena de Zúrich cuando tendrá lugar la gran cita de las semifinales de la Eurocopa 2025. Este encuentro, más allá de suponer el billete a la final, también será una oportunidad de revancha para las españolas. Hace menos de un año, fue Alemania quién frustró las opciones de medalla en los Juegos Olímpicos de París, después de que ganase el partido por el tercer y cuarto puesto.

En aquel enfrentamiento, que acabó en 1-0, la portera alemana Ann-Katrin Berger le paró un penalti a Alexia Putellas en la última jugada del partido. Precisamente, esa puede ser una de las claves de la semifinal, ya que la guardameta germana fue la MVP en el partido de cuartos de final ante Francia, en el que realizó nueve paradas y detuvó dos lanzamientos en la tanda de penaltis. Además, las penas máximas son la asignatura pendiente de la 'Roja' en esta Eurocopa. En el último partido ante Suiza, Alexia y Mariona fallaron desde los once metros.

La apisonadora española

De todos modos, España llega como favorita a este encuentro de semifinales. Las de Montse Tomé han hecho gala de su nivel de juego y de su potencial goleador en el torneo, con 16 goles anotados en tan solo cuatro partidos, una cifra por encima de los conseguidos por otras selecciones y a la que solo se acerca otra de las semifinalistas, Inglaterra, con 13 tantos en su haber.

Las primeras goleadas de la selección española ante Portugal (5-0) y Bélgica (6-2) allanaron el camino de vigentes campeonas del mundo, que remataron el trabajo en la última jornada de la fase de grupos superando a Italia por 1-3. Esa victoria supuso el pase a cuartos como líderes de grupo, una eliminatoria en la que se enfrentaron a la anfitriona. Pese a tener al estadio en contra, las españolas se impusieron con mano de hierro con un gol de Athenea y otro de Claudia Pina.

La única baja en la convocatoria será la de Laia Aleixandri, que cumplirá partido de sanción tras ver la amarilla ante Suiza. Por otra parte, la única duda en el once titular es la entrada de Athenea del Castillo, aunque todo apunta a que Montse Tomé apostará por el tridente formado por Claudia Pina, Mariona y Esther, teniendo en cuanta también que la delantera del Real Madrid se retiró dolorida del último partido.

Las bajas de Alemania

Por contra, la situación en la selección alemana no es tan halagüeña. Christian Wück no podrá con Henrich, que fue expulsada contra Francia por un tirón de pelos. Además, tampoco estará disponible Linder, que sufre una lesión en ligamento capsular del tobillo izquierdo, ni Nüsken, que también estará sancionada por acumulación de tarjetas. De todas forma, no hay dudas de que la ocho veces campeona de Europa será un rival duro de roer. Las germanas se impusieron en su grupo a Polonia, Dinamarca y en los cuartos ganaron a Francia en la tanda de penaltis. La rival en la final saldrá de la vencedora del duelo entre Inglaeterra y Francia.

HORARIO DEL ALEMANIA - ESPAÑA

El partido de las semifinales de la Eurocopa femenina 2025 se jugará el miércoles 23 de julio a las 21.00 horas en el Letzigrund Arena de Zúrich, con capacidad para 25.000 espectadores.

DÓNDE VER EL ALEMANIA - ESPAÑA

En encuentro entre la selección española e italiana se podrá ver en abierto por La1 de TVE y por su plataforma digital, RTVE Play. Además, también puede seguir toda la información y el minuto a minuto del partido en directo en la página web de SPORT.

ALINEACIONES PROBABLES

Alemania: Berger; Kleinherne, Minge, Knaak, Kett; Senss, Däbritz; Brand, Dallmann, Bühl; Hoffmann.

España: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, María Méndez, Olga Carmona; Aitana, Patri, Alexia; Mariona, Esther y Pina.