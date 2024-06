Albania paraliza su actividad política por la Eurocopa

La Selección de Albania quiere pasar a octavos de la Eurocopa 2024, aunque tenga que sobrevivir a un grupo complicado con España, Italia y Croacia. Para intentar dar este golpe en el torneo continental, contará con el soporte de aproximadamente unos 50.000 albaneses en el partido inaugural contra Italia. Y este acontecimiento ha afectado a la política del país, ya que la mayoría de los 140 diputados estarán en la Eurocopa.

Como la distancia entre Albania y la sede de la euro son unos 2000 quilómetros, muchos de estos diputados necesitan un día para llegar en coche. Por eso, el pleno que se tenía que celebrar hoy como cada jueves, se hizo ayer para dar más tiempo a esos diputados que asistirán a la Eurocopa.

Sin pleno la semana que viene

Pero eso no es todo. Como el último partido de la fase de grupos de los albaneses es contra España el próximo 24 de junio, la semana que viene no habrá sesión de diputados en el parlamento de Albania. Sin duda, un hecho que ha dejado descontentos a gran parte de la oposición política del país. Gazment Bardhi, de la oposición, pidió al primer ministro Edi Rama explicaciones por estos cambios en el Parlamento: “Es miércoles y has decidido tratar la Asamblea como un asunto personal. Como líder de la sesión, tendrá que explicar a los ciudadanos por qué ha surgido una razón insultante por la que la sesión se trasladó del jueves al miércoles".

Lo que está claro es que las gradas de los estadios donde Albania juegue estarán llenas de aficionados desplazados masivamente para alentar a su selección a conseguir la gesta de pasar a octavos desde el grupo de la muerte.