Aitana Bonmatí: "Me vi fuera de la Eurocopa"

Aitana Bonmatí ya está totalmente recuperada de la meningitis por la que fue ingresada pocos días antes del debut de la selección española en la Eurocopa de Suiza 2025. Un contratiempo que hizo tambalear su participación en este torneo, pero que le permitió disputar los últimos diez minutos del partido de debut contra Portugal y que ya le mantiene totalmente enfocada en la segunda jornada ante Bélgica.

"Estoy muy bien, afortunadamente ha sido un proceso muy rápido. Cuando entré en el hospital no sabía muy bien cuándo iba a salir… Por suerte mejoré muy rápido. Tengo una buena base y eso me ayudó a superar esta enfermedad que me llegó de un día para otro. El jueves me desperté muy mal y el sábado ya estaba mejor. Estoy muy contenta con poder estar en la Euro. Cuando estaba en el hospital no sabía si podría llegar", explicó en una entrevista concedida a 'As'.

Mentalmente, fue un proceso duro de vivir para la futbolista, pero su recuperación fue más breve de lo que pronosticaron los servicios médicos. "Fue tan rápido e inesperado que no me dio tiempo a asimilarlo, tanto cuando entré como cuando salí. Cuando me encontré bien, el hospital me dijo que ya no podía ayudarme más, en mi mente solo estaba poder llegar al primer partido. Para eso se prepara una jugadora, para un torneo como este. Es una enfermedad de la que he salido bien, sana, no me ha afectado mucho a nivel físico. En mi mente siempre ha estado estar en la Eurocopa, no podía permitirme perdérmela. Cuando me hablaron del tiempo me dijeron que estaría entre cinco y diez días. Realmente he estado tres, cuatro. Mal de verdad, dos y medio", añadió.

Ayer, además, se cumplieron tres años de la lesión de Alexia Putellas en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el día antes de que la selección española femenina debutase en la Eurocopa. "No es lo mismo. Yo casi me vi fuera, pero ella se quedó fuera… con todo el respeto, pero esas lesiones son una gran putada. Desgraciadamente se ven muchas. Esperemos que la medicina y el conocimiento nos pueda ayudar con estas situaciones que te dejan fuera mucho tiempo", dijo Aitana.

Sus primeros minutos

Montse Tomé le dio entrada al terreno de juego en el minuto 81 del partido entre la selección española y Portugal, sustituyéndola por Vicky López. "Yo sabía que era probable que no pudiera jugar, con los servicios médicos pactamos que jugáramos un rato. Era una enfermedad que se podía inflamar de nuevo, era todo precaución. Pero pactamos que también era bueno para mí volver a pisar un terreno de juego, mi último partido era la final de la Copa de la Reina. Estoy para jugar 90’. No he sentido perjudicada como se puede pensar, en ningún momento he tenido síntomas de debilidad. Al final, si me veo bien tiro. Ya lo he pasado lo suficientemente mal como para alargar el proceso", comentó a las puertas de la segunda jornada de la fase de grupos frente a Bélgica.