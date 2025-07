Aitana Bonmatí: "Estoy en 'shock', ha sido muy cruel"

Aitana Bonmatí fue elegida la mejor jugadora de todo el torneo. A pesar de este galardón, la catalana no encontraba consuelo tras perder la final: "Estoy en 'shock'. Nos hemos vaciado todas, el final es muy cruel. Era nuestro objetivo. Pido perdón por mi penalti, no lo he podido meter".

La centrocampista, a pesar del evidente dolor no dudo en felicitar a Inglaterra: "Tenemos que dar la enhorabuena al rival. Creo que hemos sido superiores, pero no es suficiente. A partir del minuto 70, el partido ha sido nuestro. Las veíamos cansadas, las superábamos y no llegaban. Los penaltis forman parte del juego. Estoy muy jodida, pero no hay culpables. Aquí todas ganamos y todas perdemos. En los próximos días asimilaré lo que ha pasado. Nos pasó lo mismo a las del Barça con la Champions, pero bueno, no siempre se puede ganar".

España se mereció la victoria porque fue superior en gran parte del encuentro. Pero como dice Aitana, "el fútbol es cruel". La selección dio un gran nivel, pero tras la derrota pocas cosas positivas podía decir la azulgrana: "Seguro que hay muchas cosas buenas, pero con esta frustración... el fútbol es cruel, en un día se decide todo. Ahora parece que todo es malo, pero somos el equipo con más talento del torneo y el que gusta más de ver. Pero no es suficiente".

Las de Montse Tomé no levantaron el título en la final de Basilea, pero consiguieron llegar a millones de casas en toda España, algo que las jugadoras valoran muchísimo. Y justamente por ese apoyo, Aitana les hizo una promesa sobre el césped del St. Jackob-Park: "Lo siento, volveremos. Hay un Mundial en dos años. Objetivo Mundial y en el próximo Europeo lo volveremos a intentar. Vuelvo a pedir perdón"