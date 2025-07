Aitana Bonmatí: "Queremos seguir haciendo historia"

El titular de la rueda de prensa lo dictó ella misma y cuando habla Aitana Bonmatí, hay que hacerle caso. La vigente Balón de Oro dijo que, ante la posibilidad de superar, por primera vez, unos cuartos de final de la Eurocopa, que en su mente solo existe la posiblidad de "seguir haciendo historia" y que lo espera "todo" de este equipo.

"Somos un equipo humilde, no nos acordamos del pasado, lo hecho, hecho está", apuntó la centrocampista catalana. "Vienen partidos de vida o muerte que o ganas o te vas y queremos poner todo de nuestra parte para seguir estando, sin acordarnos de los partidos jugados, solo para la confianza y no para estar confiadas".

Aitana confía en que España siga en la línea se esta primera fase, sabiendo que las rondas siguientes son decisivas: "Vamos a intentar mantener el nivel. Espero partidos ajustados y competidos, difíciles de ganar, pero es donde crecen y se ven los grandes equipos. Espero que se siga viendo a España".

Al cien por cien

La centrocampista contó cómo vivió esa hospitalización por meningitis vírica que hizo peligrar su participación en la Eurocopa para todo el mundo menos para ella. "Nunca pensé que no podía estar en la Eurocopa. Me conocéis. Mi mentalidad, mis ganas de estar en estos torneos. Me pasó una cosa inesperada. Estaba genial, entrenando muy bien, estaba conectada y de repente me veo en el hospital. Una experiencia nueva, en ese momento negativa a cinco días de empezar el torneo. Son momentos frustrantes, que te duelen. Hoy puedo decir que estoy a punto de disputar los cuartos de final, y agradecida".

Reconoció que esperaba con ganas el minuto del partido en el que le habían dicho los servicios médicos que podía entrar en los primeros encuentros de la fase de grupos. Y que ahora, por suerte, está ya "al cien por cien" para jugarlo todo. "Después de salir del hospital parada 3 días, la reincorporación al campo ha sido paulatinamente. Para mí ha sido duro, excepcional, pero he aprendido mucho. Me encuentro muy bien y mi cara lo dice todo, contenta y feliz de poder estar aquí sana y físicamente en orden"