Del aislamiento a sentirse "como en casa": la otra transformación de la selección femenina

Hace apenas tres años, la selección española femenina vivía una realidad muy distinta a la actual. Condiciones precarias, largos desplazamientos, alojamientos alejados y poco dignos para un equipo que empezaba a despuntar en el fútbol internacional. Hoy, esa imagen ha cambiado radicalmente. En esta Eurocopa en Suiza, las jugadoras —ya campeonas del mundo y de la Nations League y favoritas en esta competición— disfrutan de un entorno profesional y cuidado, que les permite centrarse exclusivamente en su rendimiento deportivo, con el mejor hotel del torneo y unas instalaciones que por fin están a la altura de sus aspiraciones.

Este cambio no ha sido casual, sino el fruto de las protestas y reivindicaciones de las propias futbolistas tras la Eurocopa de 2022 y, especialmente, después del Mundial de 2023. “No eran unas niñatas caprichosas, sino que pedían cosas tan básicas como tener las mejores condiciones para poder hacer su trabajo de la mejor manera posible”, manifiestan desde el entorno de la selección. Esa lucha silenciosa ha puesto la exigencia y el respeto que merecen en el centro de la agenda.

La realidad antes

Suele contar Vero Boquete que cuando iba ella con la selección solían quedarse en hoteles que estaban en polígonos industriales, al lado de gasolineras. Y que no tenían las mismas facilidades que el resto de equipos para recuperarse y descansar. En la Euro de 2022, el equipo quedó recluido en Marlow, un pueblo de 14.000 habitantes al oeste de Londres. En el Mundial, España se aisló aún más en Palmerston North, una ciudad remota de Nueva Zelanda. Entonces, las internacionales lidiaban con viajes largos, hoteles precarios y entrenamientos en campos que no estaban a la altura.

La selección española, en el Mundial de 2023, en su campo base de Palmerston North, Nueva Zelanda / RFEF

En las Antípodas, de hecho, tuvieron que cambiar de campo base porque las instalaciones resultaron insuficientes y el estado del césped podía propiciar lesiones y esto generó un malestar creciente en el equipo. España, dirigida entonces por Jorge Vilda y con Luis Rubiales en la presidencia, se convirtió en una selección itinerante, alternando entre Wellington y Auckland hasta llegar a Sídney para la final, aunque vivió entonces un punto de inflexión porque en los hoteles que estuvo tras el cambio eran todos de cinco estrellas. Ahora, el campo del Juan Antonio Samaranch Stadium, donde entrena el equipo, es uno de los pocos del torneo que cumple con todos los estándares exigidos por la UEFA.

La experiencia en Lausana: un entorno profesional y familiar

Todo ha cambiado. España tiene su cuartel general en Lausanne (Suiza), la capital olímpica, vibrante y conectada, a orillas del lago Leman y con los Alpes como telón de fondo. El hotel Royal Savoy, una joya modernista de 1907 restaurada recientemente, ha sido calificado por miembros de la UEFA entre bambalinas como el mejor del torneo. Y no es solo estética: desde la Federación han estado trabajando los últimos diez meses para que cada rincón esté pensado para el bienestar de las jugadoras.

“Desde que entramos al hotel hasta que llegamos a la habitación, todo está vinilado con imágenes de la selección. Es como un camino a casa”, explican desde el vestuario. La zona de las internacionales está completamente separada del resto del hotel, lo que garantiza privacidad. Pero también hay espacio para la cercanía: por primera vez, se ha habilitado un área privada para las familias. Lucía, la pareja de Irene Paredes, y su hijo Mateo conviven con el equipo. Cuando termina de comer, la capitana puede pasar un rato con su familia; mientras, Mateo pinta, lee y juega en un entorno pensado también para él. "La conciliación familiar era una de las prioridades en la lista de mejoras", contaba hace unos días Patri Guijarro, que renunció a ir al Mundial para luchar por mejores condiciones, en SPORT.

El espacio habilitado para las familias de las jugadoras de la selección en su hotel en Suiza / David Aliaga/RFEF

"Es el mejor campo base de la historia, sin duda. Y la ciudad que eligieron para nosotras es perfecta", añadía. Hay naturaleza —lago, bosque, parques—, pero también hay ambiente en el centro, cultura, museos, y está bien conectada con otras ciudades, montañas, lagos o pueblos para visitar. "La verdad es que nos sentimos como en casa”.

Todo un equipo detrás

La expedición española está compuesta por unas 60 personas. Las 23 jugadoras están acompañadas por un equipo profesional -como debe ser- que va desde el cuerpo técnico hasta el departamento de comunicación, marketing, producción y vensas, ticketing o fan experience. Por primera vez, la selección cuenta con un maître, Ángel, que se suma al chef Chus y a la nutricionista Noelia para cuidar hasta el más mínimo detalle del día a día.

El comedor de la selección española en el hotel de Lausanne / David Aliaga/RFEF

La elección de Lausana no fue casual. Fue en septiembre del 2024. El departamento de viajes de la Federación se quedó con este campo base después de ver las catorce sedes. El sorteo les fue favorable: al jugar en Berna y Thun la fase de grupos, todo quedaba cerca. El hotel está a solo diez minutos del campo de entrenamiento, lo que permite reducir los trayectos. “Ahora el foco está en lo deportivo porque todo lo que nos rodea está perfecto”, explicaba Claudia Pina a este medio. "No tenemos que pensar en nada más que en hacer nuestro trabajo, que es entrenar, jugar y competir". La transformación de la selección femenina no se mide solo en títulos o en talento. También en que, por fin, puedan dedicarse solo al fútbol. El resto, por fin, lo tienen