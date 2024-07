Ahora todos quieren a Southgate

Gary Lineker calificó de "basura" el partido contra Dinamarca, Alan Shearer cargó con dureza contra el juego del equipo, Phil Neville pedía cambios drásticos para evitar un batacazo mayúsculo en la Euro... La lluvia de críticas a Southgate ha sido una constante en las últimas semanas.

"Ese es el mundo en el que estamos. Soy ajeno a ello, no me importa en absoluto. Lo que me importa es guiar a este grupo de jugadores a lo largo del torneo. Somos un equipo de alto nivel. Me siento muy cómodo con esa vida. No necesito escuchar a los de fuera, porque yo soy mi mayor crítico", decía hace unos días.

Nadie creía en esta Inglaterra viendo el nivel al que estaban algunas de sus estrellas como Bellingham y, sobre todo, el pobrísimo juego desplegado. Muchos no eran capaces de entender cómo una selección que tenía a jugadores de la talla de Foden, Kane, Rice o Stones podía practicar un estilo de juego tan poco dominante y a expensas de los contragolpes.

Sin embargo, lo que eran críticas hasta hace apenas unas horas, ahora son todo elogios. Ahora Inglaterra es otra. Ha llegado a la final y parece que el camino repleto de piedras y obstáculos ha merecido la pena. Los jugadores siempre han creído en Southgate, o al menos así lo han manifestado en rueda de prensa, pero ahora parece que incluso la prensa británica, tan crítica siempre con el seleccionador, ahora también ve con buenos ojos el trabajo hecho.

El mejor partido de la Euro

Ante los Países Bajos lo cierto es que Inglaterra jugó, seguramente, el mejor partido en lo que va de Eurocopa. Quién diría que dándole más libertad a Foden y Kane, el equipo podría jugar mejor. Tampoco hizo un juego brillante, pero sí se pareció más a una selección que va a luchar hasta el final por conquistar esta Euro.

"Ha hecho un trabajo brillante desde el primer día. Ha creado un entorno para que los jugadores salgan y se expresen. Ha habido un poco de suerte, pero todos la necesitamos. Sus estadísticas son fantásticas y si puede conseguir el trofeo al final, será increíble para él", decía Roy Keane tras el duelo ante el combinado dirigido por Ronald Koeman.

Por números, Gareth ha demostrado ser el mejor seleccionador inglés de los últimos tiempos. No muchos pueden otorgarse el honor de haber metido a Inglaterra en las dos últimas finales de la Eurocopa. Ahora le queda el reto de ganar un gran torneo, algo que no hace Inglaterra desde el Mundial del 1966.