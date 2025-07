Las 10 estrellas más destacadas de la Eurocopa

La Eurocopa dará comienzo el próximo mes de julio, donde las mejores selecciones del continente se enfrentarán en Suiza para lograr alzar el título en la final del día 27. En este sentido, todos los combinados han seleccionado ya a sus mejores futbolistas para que participen en el torneo.

En esta lista repasamos a diez de las mejores jugadoras que participarán en la Eurocopa:

Perfectamente podrían estar Aitana Bonmatí o Alexia Putellas, però esta está siendo la mejor temporada de la delantera azulgrana desde que debutó con el primer equipo en 2018. Pina es sinónimo de gol cada vez que entra al campo y sus elevadas cifras goleadoras le han llevado a ser la pichichi de la Champions. En el último partido de la fase de grupos de la Nations League ante Inglaterra, la atacante entró en la segunda parte anotó dos tantos que supusieron la clasificación de España a la Final Four del campeonato europeo.

La futbolista azulgrana es una de las mejores jugadoras del mundo, aunque no ha acabado la temporada en su mejor nivel. No obstante, es una de las referentes de su selección, con quien buscarán alzar un título europeo para su país. En Liga F, Graham ha disputado 22 partidos, en los que ha anotado once goles y ha dado diez asistencias.