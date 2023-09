Francia pone a prueba la pólvora ante Irlanda

Deschamps pidió “más presencia ofensiva” a sus jugadores ante un rival disciplinado que se les atragantó en marzo El azulgrana Jules Koundé apunta a titular en el lateral derecho ante la inactividad de Benjamin Pavard en este inicio de curso

Francia tiene el camino hacia la Eurocopa bien encarado, pues marcha primera del grupo B con pleno de victorias tras cuatro jornadas. Sin embargo, el seleccionador Didier Deschamps reconoció ayer que queda margen de mejora y la visita de Irlanda a París parece la ocasión propicia para dar un paso adelante.

El técnico recordó que en el partido de la primera vuelta, en marzo, ‘les bleus’ ganaron por 0-1, pero tuvieron muchos problemas para generar ocasiones, por lo que esta vez aspira a tener “más presencia ofensiva”.

No se esperan demasiados cambios en el once galo. Ante la ausencia de Konaté, se espera que Lucas Hernández acompañe en el eje defensivo a Upamecano, con el azulgrana Koundé en la derecha ante la inactividad de Pavard. En ataque, Dembélé, Griezmann y Mbappé jugarán por detrás de Giroud en el 4-2-3-1. Kolo Muani, lesionado en un tobillo, no llega a tiempo para ser titular.

Alineaciones probables

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, L. Hernández, T. Hernández; Tchouamen, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; y Giroud.

República de Irlanda: Bazunu; O’Shea, Egan, Collins; Ebosele, Cullen, Molumby, Browne, Manning; Idah y Ogbene.