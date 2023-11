Croacia acaricia su pase y Gales espera un milagro

La selección liderada por Modric depende de sí misma ante Armenia, sin nada en juego, y con una victoria estará en la Eurocopa Si no gana, deberá esperar al resultado de Gales ante Turquía, que tampoco se juega nada

Antes del inicio de la jornada, las alarmas estaban totalmente encendidas en Croacia. Casi todos parecían resignados a participar en el ‘playoff’ para alcanzar la Eurocopa. Peligraba el que podía ser el último gran torneo internacional para Luka Modric y al Real Madrid tampoco le hacía mucha gracia que su veterano jugador sumara más partidos con su selección. Porque Croacia tiene un comodín bajo el brazo. Si no se clasifica de forma directa tiene asegurada su plaza en los playoffs de repesca gracias a su actuación en la Nations League.

Pero ese comodín parece, si todo pronóstico se cumple, que quedará en un cajón y no será usado. Croacia no falló ante Letonia y ganó 0-2 para aprovechar el pinchazo de Gales y ocupar la segunda plaza del grupo D. Ahora, con una victoria ante Armenia en la última jornada, el combinado balcánico sacará su ansiado billete para Alemania.

Un regalo de Gales

Lo tenían en su mano pero lo echaron a perder en la penúltima jornada. La selección de Gales fue incapaz de pasar del empate (1-1) en su visita a Armenia, próximo rival de Croacia, y dejó de depender de sí misma para estar en la Eurocopa. Todo un mazazo para Gales que precisamente llegaba a este parón en pleno subidón tras derrotar a Croacia en la última jornada por 2-1 con un doblete de Harry Wilson.

Fue el resultado perfecto para los intereses del combinado balcánico, que se vio con la opción de superar a Gales en la clasificación para depender en la última jornada de sí mismo ante una selección ya eliminada, porque con el empate, Armenia quedaba ya matemáticamente fuera de la pelea.

Una batalla que mira desde lo más alto Turquía que no se juega nada más que el honor de ser líder de grupo, algo que amarraría con un simple empate ante una Gales más que obligada y a la espera de un milagro futbolístico. Las tablas, y evidentemente la derrota, no le sirven al conjunto de Robert Page. Están obligados a ganar y esperar que Armenia, que les hizo un traje, les devuelva el castigo y rasquen algo ante los croatas. Gales no tiene segunda oportunidad, si no pasa de forma directa, no estará en la próxima Eurocopa. Croacia si juega con red. Una que no quieren usar.

Intrascendentes son otros partidos como el Gibraltar-Países Bajos o el Grecia-Francia del Grupo B.