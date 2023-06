Silvia Domínguez cree que el tiempo dará valor a la plata y deja entrever su marcha

“Ha sido una final, un partido duro. Controlamos el encuentro 35 minutos y fue una pena", explicó la capitana de España "No es solo una decisión mía y hay que ver cómo estoy físicamente", dijo sobre su futuro en la selección

La capitana de la selección española Silvia Domínguez aseguró, tras la derrota ante Bélgica en la final del Eurobasket de 2023, que el tiempo le dará a la medalla de plata el valor que tiene y admitió que seguramente sea el último Eurobasket que dispute.

“Ha sido una final, un partido duro. Controlamos el encuentro 35 minutos y fue una pena. Le daremos el valor que tiene a esta plata con el tiempo porque el pasado verano no jugamos el Mundial y en 2021 caímos en cuartos en el Eurobasket y en los Juegos”, recordó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

“Hemos construido mucho este verano. Somos España y siempre queremos ganar, pero creo que esto es muy importante para el futuro. Siempre volvemos”, añadió.

Domínguez se mostró convencida de que esta derrota “servirá de mucho de cara al futuro”, pero no se incluyó ya en ese equipo. “Van a jugar mas finales, estoy segurísima. Van a tener más Eurobasket y quizás unos Juegos. Estoy segura de que les va a servir de mucho para el futuro. Son lágrimas porque quieres ganar y duele pero están sobradamente preparadas para seguir compitiendo y representar lo que esta camiseta significa”, afirmó.

Preguntada directamente por su futuro en la selección dijo que quiere “tomarse un tiempo y darle una vuelta a todo”.

”Ya se verá. No es solo una decisión mía y hay que ver cómo estoy físicamente. Seguramente ha sido mi último Eurobasket aunque no es 100% seguro. He disfrutado mucho el camino y es una pena no acabar con un oro pero estoy muy feliz de haber acompañado a este equipo a volver, que no es tan fácil”, destacó.