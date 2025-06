Méndez avisa de la dificultad de Chequia en cuartos de final del Eurobasket Femenino

España arranca los cruces de cara a las medallas en el Eurobasket femenino que ahora se traslada al pabellón de la Paz y la Amistad, en el Pireo (Atenas) con su duelo de cuartos de final ante la República Checa, que se jugará este miércoles, a partir de las 16.30 horas.

La selección española, que sufrió en su duelo ante Suecia para sellar el pase como primera de grupo y conseguir el cruce más cómodo, se las verá con un equipo checo que el técnico español, Miguel Méndez, ha mejorado mucho en los últimos años.

“Las jugadoras checas de Praga de los dos últimos dos o tres años tienen mucho nivel y lo prueba el hecho de que han ganado la Euroliga”, decía Méndez. “Ha habido muy buenas jugadoras aprovechándose de su experiencia y veteranía. Eso viene sumando la irrupción de Brno también en la Euroliga, donde muchas jugadoras checas han subido el nivel”.

Jugadoras con más experiencia

Para el seleccionador, “ahora tienen siete u ocho jugadoras con mucha más experiencia en partidos importantes, sin duda más peligrosas que dos años atrás”, dijo, en el entrenamiento previo al duelo de este miércoles.

El cuadro español está muy habituado a jugar las rondas finales del torneo europeo, logrando el pase a semifinales en nada menos que 10 ocasiones de las 12 disputadas en su historial pero cada encuentro es distinto.

El técnico está convencido que su equipo ofrecerá una buena imagen de cara a los cuartos / FEB

“Tenemos que dar un ritmo alto de partido, y muy atentas a las continuaciones, a las defensas de uno contra uno y sin descolocarnos defensivamente”. Méndez recordó que “ante Suecia perdimos la cabeza en ayudas demasiado largas y les dimos opción a tiros liberados. Debemos recuperar nuestra solidez defensiva y que eso nos dará luego tranquilidad en ataque”, resaltó.

Ganar como sea

La victoria en cuartos de final trasciende más allá del propio torneo ya que se reparten cinco billetes para disputar el clasificatorio para el Mundial de Alemania. Las alemanas y precisamente Chequia ya tienen su plaza asegurada, de manera que siete de los ocho equipos en esta ronda lograrán el billete.

“Es importante, no solo para el entrenador sino para el baloncesto español no perdernos citas competitivas y es importante también pensar en el futuro inmediato”, dijo Méndez, que no tiene reparos en realizar ajustes tácticos para ganar. “Si para lograr el triunfo tenemos que jugar con cuatro bases al mismo tiempo, lo haremos”, comentó.

En caso de que España supere a Chequia este miércoles, se medirán a Francia, que derrotó este martes a Lituania por un concluyente 83-61.