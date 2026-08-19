VALORANT revela la clave para conectar con la Generación Z: “Quieren interactuar con otros mientras ven la competición”

Los esports hace tiempo que dejaron de ser un fenómeno de nicho para pasar a ser uno de masas. Su crecimiento, la profesionalización de los jugadores y la capacidad para llenar grandes recintos los han convertido en una de las formas de entretenimiento deportivo con mayor peso entre las nuevas generaciones.

Y como forma de entretenimiento que son, los esports evolucionan a marchas forzadas. Jon Tilbury, Product Lead del VALORANT Champions Tour (VCT) en EMEA, es una de las figuras más importantes dentro del circuito de Riot Games y explica a SPORT por qué los hábitos de consumo de la Generación Z están obligando a replantear algunas de las fórmulas tradicionales del deporte.

Una experiencia interactiva

Uno de los principales cambios está precisamente en la forma de seguir las competiciones. Mientras el aficionado tradicional acostumbra a consumir una retransmisión única y más pasiva, Riot ha detectado que los seguidores más jóvenes buscan una experiencia mucho más participativa. “Quieren chatear, participar e interactuar con otros mientras ven la competición”, explica Tilbury. Incluso desde casa, muchos aficionados siguen una partida mientras hablan con amigos, utilizan el ordenador o juegan simultáneamente a VALORANT.

Ahí aparece una de las grandes particularidades de los esports: el co-streaming. Riot ofrece la retransmisión principal, pero permite que creadores de contenido e influencers construyan su propia narración alrededor de ella. De esta forma, un espectador puede optar por una emisión centrada en el análisis táctico y otro por una mucho más distendida. “Nuestro objetivo no es construir una experiencia cerrada de principio a fin, sino crear una plataforma sobre la que los creadores puedan desarrollar algo adaptado a las necesidades de cada aficionado”, señala el responsable del VCT EMEA.

Esa transformación también llegará al propio formato competitivo. Riot considera que las nuevas generaciones tienen menos paciencia con los encuentros en los que apenas hay nada en juego y, por ello, el VCT avanzará hacia estructuras con mayor peso de las eliminatorias y menos partidos intrascendentes.

Detrás del espectáculo existe un nivel de preparación que cada vez presenta más similitudes con el deporte profesional. Según explica Tilbury, las cualidades necesarias en la élite son similares independientemente del sector: “Disciplina, preparación, resiliencia y capacidad para rendir de forma constante bajo presión”, comenta. VALORANT exige reflejos, precisión, comunicación, toma rápida de decisiones y conocimiento estratégico, y las diferencias entre los mejores equipos son tan reducidas que la preparación termina convirtiéndose en un factor decisivo.

España, capital de los esports

En ese crecimiento internacional, España ocupa una posición especialmente relevante para Riot Games. Tilbury destaca la combinación entre organizaciones competitivas y una comunidad especialmente implicada. Clubes como Team Heretics han construido una gran base de seguidores tanto dentro como fuera del país y han contribuido a consolidar a España como uno de los mercados más importantes de VALORANT en Europa. “España es increíblemente importante porque reúne dos elementos fundamentales para un ecosistema competitivo sano: aficionados apasionados y organizaciones fuertes”, asegura.

Barcelona acogerá las finales del VCT Emea Stage 2 de VALORANT / VCT EMEA

Ese vínculo explica la elección de Barcelona para albergar las finales del VCT EMEA Stage 2 en el Olímpic Arena de Badalona, un recinto estrechamente relacionado con la historia del deporte tradicional y que ahora se abre al mundos de los esports. Para Riot, llevar VALORANT a escenarios de estas características sirve como muestra de la posición que ya ocupan los esports dentro de la industria del entretenimiento. “Los esports llevan muchos años llenando pabellones. Lo significativo es poder llevarlos cada vez más a lugares reconocidos globalmente como grandes recintos deportivos”, apunta Tilbury.

Un modelo más sostenible económicamente

El otro gran desafío para el sector sigue siendo construir un modelo económico sostenible. A diferencia del deporte tradicional, donde los derechos audiovisuales y los ingresos de los estadios representan una parte fundamental del negocio, los esports dependen de otras vías. Una de las más importantes son los productos digitales y los objetos dentro del propio videojuego.

Noticias relacionadas

Según Tilbury, en 2025 se repartieron más de 100 millones de dólares entre los equipos del VCT, procedentes en su mayoría de este tipo de contenidos. Riot pretende ampliar ese reparto y ofrecer mayor estabilidad tanto a sus equipos asociados como a las organizaciones que buscan abrirse camino hacia la élite. Un proceso que refleja también la particularidad de unos esports que no buscan necesariamente copiar el modelo del deporte tradicional, sino construir una forma distinta de competir y de consumir competición.