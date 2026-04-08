VALORANT cambia para siempre: adiós a las ligas y nueva era abierta para el competitivo

Riot Games ha anunciado una profunda transformación del VALORANT Champions Tour (VCT) de cara a 2027. El circuito competitivo dejará atrás el formato de ligas internacionales que ha utilizado durante los últimos años para dar paso a un modelo centrado exclusivamente en torneos, con el objetivo de abrir el acceso a la élite competitiva y aumentar el peso de cada partido dentro de la temporada.

La gran novedad será la implantación de un sistema de clasificación abierta que permitirá que cualquier equipo pueda aspirar a llegar a los eventos globales del calendario, incluidos Masters y Champions. La nueva estructura arrancará con clasificatorios abiertos, continuará con torneos regionales presenciales y culminará en las grandes citas internacionales.

Todas las novedades

Dentro de este rediseño, Riot introducirá las llamadas VCT Cups, competiciones regionales que sustituirán a las ligas actuales en Américas, China, EMEA y Pacífico. Estos torneos servirán para decidir a los mejores equipos de cada territorio y repartirán plazas para los eventos internacionales, además de llevar la competición presencial a más sedes a lo largo del año.

Riot rediseña el competitivo de VALORANT: el VCT será un circuito de torneos desde 2027 / Riot Games

Otro de los cambios importantes estará en el modelo de asociación con las organizaciones. A partir de 2027, los nuevos equipos asociados serán seleccionados en ciclos de dos años y se evaluarán en función de cinco criterios principales: crecimiento de la comunidad de VALORANT, conexión con la afición y el contenido, sostenibilidad del negocio, excelencia operativa y rendimiento competitivo.

Riot rediseña el competitivo de VALORANT: el VCT será un circuito de torneos desde 2027 / Riot Games

Riot también promete una escena más amplia y descentralizada. El nuevo VCT celebrará más de 20 torneos anuales en más de 16 ciudades de todo el mundo. Además, el ecosistema repartirá más de seis millones de dólares al año en premios, con viajes financiados para los equipos que logren clasificarse a los eventos internacionales.

Más oportunidades

En términos globales, se busca beneficiar tanto a los equipos asociados como a los no asociados. Los primeros mantendrán ventajas como pagos base, bonificaciones por rendimiento, ingresos vinculados a productos digitales y acceso directo a fases posteriores de clasificación. Los segundos, por su parte, tendrán más opciones para abrirse camino en el circuito y competir por premios relevantes a lo largo de la temporada.

Riot rediseña el competitivo de VALORANT: el VCT será un circuito de torneos desde 2027 / Riot Games

Con esta reforma, Riot plantea un cambio de paradigma para el ecosistema competitivo de VALORANT: menos peso de las ligas estables y más protagonismo para un calendario de torneos con acceso abierto, mayor movilidad internacional y un camino más directo hacia los escenarios más importantes del juego. La desarrolladora ha avanzado que ofrecerá más detalles sobre formatos regionales, vías de clasificación y sedes antes de Champions.