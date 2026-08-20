El Team Rocket toma Pokémon Pocket con nuevas cartas y eventos especiales

The Pokémon Company ha anunciado la llegada de La Ambición del Team Rocket, el nuevo sobre de mejora temático de Pokémon Pocket. La expansión estará disponible a partir del próximo 27 de agosto y tendrá como protagonista a una de las organizaciones más reconocibles de toda la franquicia Pokémon.

El nuevo contenido estará centrado por completo en el Team Rocket, con cartas e ilustraciones en las que aparecerán sus Reclutas y algunos de sus Pokémon en plena acción. Varias de las nuevas cartas incorporarán además la emblemática 'R' del Team Rocket, reforzando la identidad de una expansión que apuesta directamente por uno de los grupos más populares entre los seguidores de la saga.

La llegada de 'La Ambición del Team Rocket' vendrá acompañada por una amplia gama de eventos dentro de Pokémon Pocket. Entre ellos estarán los Encargos especiales del Team Rocket, disponibles del 28 de agosto al 29 de septiembre, que permitirán conseguir cupones dudosos completando diferentes misiones. También habrá un Evento emblema, del 28 de agosto al 10 de septiembre, en el que los jugadores podrán desbloquear emblemas temáticos en función de sus victorias frente a otros usuarios.

Durante septiembre se celebrarán además el Evento botín Lapras del Team Rocket, entre el 10 y el 20 de septiembre, con sobres de promoción de la serie B volumen 12 como recompensa, y un nuevo Evento elección mágica, del 19 al 29 de septiembre. Este último permitirá conseguir cartas promocionales de Fennekin y Meowstic, además de cupones de evento que podrán canjearse en la tienda.

Noticias relacionadas

Antes del lanzamiento, The Pokémon Company ofrecerá un nuevo adelanto de la expansión. Este 21 de agosto a las 15:00 horas, horario peninsular español, el canal oficial de YouTube de Pokémon publicará un vídeo especial dedicado a 'La Ambición del Team Rocket'. El nuevo sobre llegará oficialmente a Pokémon Pocket el 27 de agosto.