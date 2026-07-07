T1 vs G2 Esports: horario y dónde ver el MSI 2026 de League of Legends, en directo

G2 Esports se cita con T1 este miércoles 8 de julio en uno de los partidos más esperados del MSI 2026 de League of Legends. El conjunto europeo vuelve a cruzarse con uno de los gigantes históricos del competitivo internacional en una serie de máxima exigencia y con mucho en juego dentro del cuadro final del torneo.

El equipo de Caps llega al duelo después de una trayectoria irregular pero competitiva en la fase de eliminatorias. G2 arrancó la fase final con una victoria de enorme mérito ante Top Esports por 3-2, pero después cayó con claridad contra Hanwha Life Esports por 3-0. Ese tropiezo le obliga ahora a jugarse su continuidad en el torneo en la parte baja del bracket.

T1, por su parte, accedió al cuadro principal desde el Play-In, donde mostró una versión muy sólida. El equipo coreano superó con autoridad sus primeras series y terminó consiguiendo el billete para las rondas finales, aunque posteriormente cayó por 2-3 ante Bilibili Gaming en una eliminatoria muy ajustada. El duelo contra G2 será, en este sentido, una final anticipada para dos equipos que ya no tienen margen de error.

El MSI 2026 encara así una de sus series más atractivas: Europa contra Corea, G2 contra T1 y Caps contra Faker en una eliminatoria al mejor de cinco que promete ser uno de los grandes momentos del torneo.

¿A qué hora juega G2 contra T1 en el MSI 2026?

El partido entre G2 Esports y T1, correspondiente a los knockouts del MSI 2026 de League of Legends, se disputará este miércoles 8 de julio a las 10:00 horas, en horario peninsular español. La serie se jugará al mejor de cinco mapas.

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¿Dónde ver gratis el G2 - T1 del MSI 2026?

El G2 - T1 del MSI 2026 se podrá ver gratis online a través de los canales oficiales de LoL Esports y Riot Games en Twitch y YouTube. En España, el partido también se podrá seguir en castellano a través de las retransmisiones oficiales y canales habituales de la escena competitiva de League of Legends, con cobertura en directo de una de las eliminatorias más esperadas del torneo.