Supa: "Si jugamos bien, somos mejor equipo que G2"

Hay jugadores que sucumben ante la presión. Otros que se crecen cuando las cosas vienen mal dadas. Y luego están quienes como Supa son capaces de elevarse por encima incluso de sus posibilidades en momentos de tensión. De Murcia a Europa y de Europa al mundo entero, el ADC de Movistar KOI tiene las ideas claras como pocos. Tanto dentro como fuera de la Grieta. Y una de esas pasa por ser campeón de la LEC en Madrid este domingo.

A las puertas de la final contra G2, tras vencer a FNATIC en las semifinales, Supa atiende a SPORT para repasar el estado de forma de su equipo y sus expectativas de cara a los Worlds en China.

¿Cómo estás?

Contento. Contento y cansado. Ahora mismo un poco cansado.

Una vez más, te has divertido mucho, te lo has pasado bien a pesar de la presión...

Pues no sé por qué, cuando jugamos en presencial, me siento más cómodo que de normal. Me siento muy cómodo con el ruido, me siento como cuando entras en flow. Y me siento, la verdad, muy a gusto. Estoy muy contento por eso.

¿En cuanto al equipo, cuál crees que ha sido la clave?

Creo que hemos trabajado en lo que se ha visto hoy. Hemos hecho un buen trabajo, lo que pasa es que deberíamos ser un poco más constantes, como en ese Game 2 y tal, pero creo que progresamos más en oficiales que en scrims, que es algo bastante bueno. Entonces creo que como equipo hemos hecho hoy un step up, comparado con cómo estábamos entrenando.

Y tú personalmente, has estado a un nivel increíble. ¿El matchup con Upset cómo lo has visto?

Pues pienso que, no sé si es porque llevo mucho tiempo sin jugar con él, dos semanas o tres, pero creo que en oficiales duda más que de normal. Entonces creo que FNATIC es un equipo que depende mucho de la botlane y creo que por tanto tema como drafts, como creo que el ser un partido oficial, creo que nosotros hemos hecho step up ahí. Y creo que eso por ejemplo a él lo ha perjudicado.

¿Es una de las series más importantes de tu carrera?

Como experiencia está ahí con el League Road Trip de Madrid, que fue increíble. Entonces es top experiencias, a día de hoy tengo que poner cuando ganamos la final de la LEC mejor, pero mañana puede ser la mejor experiencia.

Porque el público también es un factor decisivo...

Sí, encima nuestro público que le encanta hacer ruido, cada vez que el Myrwn hace algo, escuchas a todo el mundo chillar... es increíble. Entonces creo que como jugadores nos gusta esta presión extra, y creo que saber jugar en la baza de tener a todos tus fans apoyándote es algo que suma.

Supongo que también sientes esa presión por no fallar...

Sí, es algo también que tienes que manejar bien, pero yo al menos siempre digo, no sé cómo lo gestiona cada uno, pero yo te digo que a nivel personal, yo pienso que voy a hacer mis cosas, voy a hacer lo que he trabajado, lo que sé hacer bien, y si pierdo, perderé contento. Me gusta al final sentir que no me he dejado nada afuera, y al final cuando estás jugando bien, la gente te anima, te vienes más arriba, juegas mejor, entonces es un win-win.

De cara a Worlds. En una anterior entrevista para SPORT a Elyoya decía que con lo que se marcharía satisfecho llegando a la final. ¿Secundas esa idea?

Bueno, yo obviamente con la final me marcharía muy contento. Yo la verdad, mi objetivo es ganar. Este martes viajamos de bootcamp a China, entonces ya empezamos en nada. Si yo siento que me estoy esforzando, que estoy trabajando bien, que estoy desarrollándome bien, y yo siento que yo llego el día del partido y me esfuerzo, voy a irme contento, porque al final es cosa de equipo y no voy a pensar qué pasa. Si alguien de mis compañeros falla y perdemos en primera ronda, ¿me voy a ir triste? No, yo creo que hay que hacerlo lo mejor posible y eso es mi mentalidad.

Si yo siento que he dado lo mejor posible yo me voy contento. A nivel colectivo, si tuviera que decirte, obviamente para mí, mínimo una final y pelearle de cara a cara y ganarle y estar cerca a un Gen G o a un T1 que creo que son los favoritos.

¿El gap es más pequeño que en otras ocasiones?

Creo que el gap es parecido, la cosa es que creo que podemos desarrollar nuestras fortalezas que son distintas a las suyas, entonces creo que si somos capaces de ser constantemente la mejor versión de KOI, tenemos más posibilidades.

Mañana contra G2. Vosotros venís más rodados porque habéis jugado hoy, ¿crees que eso también afectará como ves el partido de mañana?

Pues la verdad es que creo que va a ser un partido más complicado que el de hoy, pero igualmente creo que me veo muy confiado con lo que hemos trabajado. A nivel personal también me noto muy confiado, entonces creo que es lo mismo: hacer lo que toca, simplemente adaptarse ahora y hacer un cambio de mindset de que este equipo juega distinto a FNATIC, cómo plantearlo, y otra vez salir sin miedo. Salir a hacer lo que sabes hacer, y creo que si jugamos bien somos mejor equipo.

¿Ha cambiado el equipo desde que caísteis contra ellos hace dos semanas?

Sí, al menos como equipo a nosotros parece que nos falta que nos den palos, porque si no, no despertamos. Ese es un palo que nos hacía falta, es un palo que ha venido bien, y creo que donde más se nota es en los partidos oficiales. Creo que cada vez que perdemos se nota que en los siguientes partidos hacemos un step up, entonces creo que aunque no me gusta, era un golpe necesario.

Has crecido mucho desde que entraste en la LEC, tanto como persona como jugador, ¿qué es lo que dirías que más has cambiado?

Sí, creo que a nivel de gameplay siempre he mejorado mucho, lo que pasa es que ha sido sobre todo más a nivel mental. Antes iba con mucho miedo a los partidos oficiales. Pensaba, "sé que soy muy bueno y tengo que demostrarlo" y creo que eso es un mindset incorrecto. Creo que lo que más he aprendido es a manejar esto, con lo que te he dicho, llegando a los partidos. Tú no puedes controlar si vas a jugar bien, si vas a jugar mal, lo único que puedes controlar es en lo que te estés concentrando en ese momento, entonces concentrarme en mis planes, en lo que yo considere que es lo mejor para ganar. Para mí eso ha sido el mayor cambio que he tenido, ha sido clave, porque pasé de tener miedo a los días de partidos, a días como los de hoy que los esperas con los brazos abiertos…

También debe ser un poco agridulce ganar a Oscar, a Razork, porque al final también son amigos vuestros...

Sí, al final te da pena, no quieres que ninguno pierda, pero al final siempre tienen que perder uno. Hubiera preferido que hubiéramos ganado a G2 en el winner's bracket y hubieran llegado a la final, pero al final la competición es lo que tiene. Creo que es culpa nuestra que hayamos forzado esta semifinal, porque perdimos contra G2 cuando podíamos hacerlo mucho mejor, entonces es culpa nuestra.