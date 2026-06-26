Así será el Pokémon Worlds Championship 2026: primeras cartas, kit de bienvenida y colaboradores confirmados

El Campeonato Mundial Pokémon 2026 empieza a tomar forma. The Pokémon Company ha presentado un primer adelanto de algunas de las novedades que podrán disfrutar los asistentes al evento que se celebrará del 28 al 30 de agosto en San Francisco (Estados Unidos), desde nuevas cartas promocionales hasta los colaboradores que formarán parte de la PokémonXP, la experiencia paralela al torneo.

Entre los anuncios más destacados se encuentra la presentación del kit de bienvenida que recibirán los participantes del Mundial, además de la nueva línea de productos para campeones y varias cartas promocionales exclusivas. La compañía también mostró por primera vez la carta de Complejo Turístico Paraíso, junto a las cartas oficiales del Campeonato Mundial Pokémon 2026 y una promoción exclusiva de la PokémonXP. Parte de este contenido también estará disponible para los jugadores que no puedan asistir al evento mediante tiendas participantes.

2026 Pokemon World Championships promo card ES / Pokémon

Otro de los anuncios importantes ha sido la lista de colaboradores que estarán presentes durante la celebración del Mundial. LEGO, Crocs, Funko, Santa Cruz, Build-A-Bear, Jazwares, Bandai Spirits, Stern Pinball o Sideshow serán algunas de las marcas que formarán parte de la PokémonXP, un espacio dedicado a los aficionados con actividades, exposiciones y productos exclusivos.

Además, The Pokémon Company aprovechó la ocasión para confirmar que el Campeonato Internacional Pokémon de Norteamérica cambiará de sede en 2027. Tras varias ediciones celebradas en Nueva Orleans, el torneo se trasladará al McCormick Place Convention Center de Chicago.

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La compañía ha presentado las primeras novedades del gran evento competitivo del año, que se celebrará en San Francisco, con nuevas colaboraciones y artículos exclusivos para los asistentes. / Pokémon

Estas novedades fueron presentadas originalmente durante el Campeonato Internacional Pokémon de Norteamérica 2026, uno de los últimos grandes eventos competitivos antes del Mundial, donde también se coronaron los nuevos campeones de las distintas disciplinas de Pokémon antes de la gran cita de San Francisco.