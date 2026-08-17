Riftbound aterriza en Barcelona: así será el gran Qualifier europeo del juego de cartas de Riot Games

Barcelona se convertirá del 21 al 23 de agosto en el epicentro europeo del Riftbound, el juego de cartas coleccionables de Riot Games inspirado en el universo de League of Legends. La Fira de Barcelona acogerá un Regional Qualifier que reunirá a algunos de los mejores jugadores del continente y que ha despertado una enorme expectación en las últimas semanas, algo que demuestra que ya no queden entradas a la venta.

El torneo repartirá una bolsa de premios de 25.000 dólares, con 6.000 para el campeón, pero su importancia va mucho más allá del premio económico. Los jugadores que terminen entre los 64 primeros conseguirán acceso a un Regional Championship, el siguiente gran escalón del circuito competitivo. Riot Games celebrará el campeonato europeo del 6 al 8 de noviembre en Stuttgart, mientras que el de Norteamérica tendrá lugar del 11 al 13 de diciembre en Las Vegas. Los ocho mejores de cada Regional Championship obtendrán una invitación para disputar el primer Campeonato Mundial de Riftbound.

Uno de los grandes focos estará puesto en el español Pedro Bañeres, de 25 años y considerado uno de los jugadores más destacados del circuito internacional. El madrileño llegará a Barcelona después de imponerse consecutivamente en los Qualifiers de Lille y Utrecht y buscará completar el triplete ante algunos de los principales jugadores europeos. La cita será, además, uno de los primeros grandes escaparates competitivos para Vendetta, la nueva expansión de Riftbound.

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El Regional Qualifier de Barcelona también contará con actividades para los aficionados, desde encuentros con creadores de contenido y cosplayers hasta demostraciones, tutoriales, una exposición de cartas especiales y merchandising oficial. Aunque las entradas presenciales están agotadas, el torneo podrá seguirse mediante la retransmisión oficial de Riftbound y distintos co-streams, que ofrecerán las partidas y el desenlace de una cita imperdible para todo fan.