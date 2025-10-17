Red Bull Home Ground aterriza en Madrid: España tendrá por primera vez su Final Nacional de VALORANT
La Nave acogerá el 18 de octubre la gran final presencial del torneo, que coronará al equipo que represente a España en la Final Internacional de Nueva York. Mixwell ejercerá de maestro de ceremonias
El circuito competitivo de VALORANT en España está a punto de dar un salto histórico. Por primera vez, Red Bull Home Ground, el torneo off-season más importante del shooter táctico de Valorant, aterriza en nuestro país con una Final Nacional presencial en Madrid. La cita será el 18 de octubre en La Nave, donde se coronará al conjunto que representará a España en la gran final internacional de Nueva York.
El torneo ofrece una oportunidad única para equipos amateurs de medirse a clubes consolidados del ecosistema nacional. Las inscripciones ya están abiertas y el proceso clasificatorio comenzará en septiembre con dos fases online, antes de llegar a los playoffs de octubre, donde se definirán los ocho equipos finalistas.
Amateur vs Pro: choque de generaciones en La Nave
La fase final contará con cuatro equipos invitados por méritos deportivos —Otakar Esports, Suzaku Esports, KOI Fénix y el ganador de la VCL Rising España—, junto a cuatro clasificados online. Todos los conjuntos deberán tener al menos tres jugadores españoles, reforzando el objetivo de dar visibilidad al talento local.
La Final Nacional contará con Mixwell como embajador y costreamer oficial. Figura icónica de la escena, el exjugador profesional y creador de contenido liderará la retransmisión y será maestro de ceremonias en un evento que promete marcar un antes y un después en el competitivo español.
Además de la competición, los asistentes podrán disfrutar de una fan zone interactiva, encuentros con creadores de contenido y experiencias inmersivas inspiradas en el universo del juego. El aforo será limitado a 750 personas y las entradas estarán disponibles a partir de septiembre en la web oficial de Red Bull.
Camino a Nueva York
El equipo ganador representará a España en la Final Internacional de Red Bull Home Ground en Nueva York, donde se enfrentará a grandes potencias como T1, vigente campeón, FNATIC, G2 Esports, Sentinels y ZETA DIVISION.
Desde su estreno en 2021, Red Bull Home Ground se ha consolidado como uno de los torneos más innovadores e influyentes del calendario competitivo, con paradas anteriores en Londres, Manchester, Tokio y Berlín. Ahora, España se suma por primera vez al mapa de una competición que combina espectáculo, estrategia y comunidad.
