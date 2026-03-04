Los Ratones han vuelto: Witchcraft, el nuevo proyecto sin Baus competirá en el EMEA Masters

Los Ratones no han muerto, simplemente se han reinventado. A pesar de que el proyecto de Caedrel llegó a su fin con la eliminación en la fase regular de la LEC Versus, cuatro de los cinco miembros del roster han decidido seguir juntos sus caminos para unirse bajo una nueva marca: Witchcraft.

El anuncio del nuevo equipo ha llegado acompañado de la noticia de que competirán en el EMEA Masters con un claro objetivo: llegar a los clasificatorios para la Esports World Cup. Los últimos cambios de la competición confirmaron que serán 12 los equipos de EMEA que compitan para clasificarse a la competición, entre ellos los dos mejores equipos del EMEA Masters más las diez organizaciones de la LEC. Se trata del objetivo final del nuevo equipo, que quiere volver a competir con los mejores equipos de la región con la posibilidad de dar el salto a pelear con los gigantes de la LCK o LPL.

Este nuevo proyecto no contará con Baus como toplaner. El sueco anunció que su rol como jugador competitivo llegaba a su final para centrarse en los streams, así que será Bwipo quien asuma las funciones en el carril superior. Sin Caedrel, que puso final al proyecto de Los Ratones, los miembros restantes del equipo (Velja, Nemesis, Crownie y Rekkles) seguirán las indicaciones de YamatoCannon y Shaves, que continúan como miembros del cuerpo técnico.

Witchcraft competirá como cuarto clasificado de la NLC, por lo que pasará directamente a la fase de grupos del EMEA Masters. La competición contará este split con 36 equipos y reunirá a equipos de todas las ERL para mejorar la competencia. El equipo de Nemesis y compañía aspira a quedar entre los dos primeros para tener acceso a los clasificatorios de la EWC, una oportunidad única no solo a nivel deportivo sino también en cuanto a lo económico.

El roster de Witchcraft, al completo

Top: Bwipo

Jungle: Velja

Mid: Nemesis

ADC: Crownie

Support: Rekkles

