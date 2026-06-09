Pokémon TCG tira de nostalgia para celebrar su 30 aniversario: así será el set más ambicioso con 30 Pikachu especiales

Hay franquicias que pasan de moda con el paso del tiempo, pero ese no es el caso de Pokémon. Mientras varias generaciones siguen creciendo al ritmo de Pikachu, Charizard y el resto de criaturas de bolsillos, The Pokémon Company ya prepara una de las celebraciones más importantes de toda su historia: el 30.º aniversario del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon.

Y lo hará con un movimiento histórico. La nueva expansión ‘Celebración 30.º Aniversario’ llegará el próximo 16 de septiembre de 2026 con un lanzamiento mundial simultáneo, algo nunca visto hasta ahora en Pokémon TCG. Da igual si juegas en España, Japón o Estados Unidos: todos los aficionados abrirán sobres al mismo tiempo y lo harán con la misma ilusión del primer día.

Pero el aniversario no se queda solo en la nostalgia. El set que prepara Pokémon mezcla cartas clásicas, nuevas rarezas y una colección de Pikachu que apunta directamente al corazón de los coleccionistas.

Un sobre lleno de holográficas… y 30 Pikachu distintos

La idea detrás de la expansión es que quiere convertir cada apertura de sobres en un pequeño evento. Todos tendrán cinco cartas e incluirán únicamente cartas holográficas, incluso las Energías Básicas. Además, cada paquete contará con una de las 30 cartas especiales de Pikachu creadas para la ocasión, cada una de ellas con una ilustración y estilo completamente distinto de artistas muy reconocidos dentro del universo Pokémon, como OKACHEKE, Yuu Nishida o Atsuko Nishida.

Una de las nuevas cartas de Pikachu que saldrá en el set conmemorativo de Pokémon / Pokémon

Y pasamos de Pikachu a otro de los grandes reclamos del set: la introducción de una nueva rareza: las cartas “Rara Futurista”. Se trata de diseños completamente diferentes a lo habitual, con un enfoque artístico mucho más experimental y llamativo.

Las primeras cartas confirmadas son Mew y Mewtwo, ilustradas por el artista japonés YOSHIROTTEN. Desde The Pokémon Company describen esta nueva línea visual como “una imagen alucinante que evoca esperanza hacia un futuro desconocido”.

Mewto y Mew, los nuevos protagonistas del set de Pokémon / Pokémon

Todo apunta a que será una de las colecciones más buscadas del año dentro del mercado de Pokémon TCG.

Charizard regresa: las cartas clásicas vuelven por el 30 aniversario

Era de esperar que la nostalgia también tuviese un peso enorme en la expansión. Es así como Pokémon recuperará algunas de las cartas más míticas de la historia del juego con versiones especiales conmemorativas. Entre las ya confirmadas aparece el legendario Charizard del Base Set, probablemente una de las cartas más icónicas de toda la franquicia, además de Pikachu y Zekrom-GX de la era Sol y Luna.

Pokémon celebra el 30 aniversario / Pokémon

Eso sí, estas reimpresiones estarán pensadas principalmente para colección y no serán válidas en el formato Estándar competitivo.

Pokémon de todas las generaciones

El set también reunirá criaturas de múltiples regiones y generaciones. Ya se han mostrado cartas de Espeon, Umbreon, Lapras, Drifloon, Zorua o Lycanroc con rareza Rara Ilustración, además de nuevos Pokémon ex como Greninja y Sylveon.

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Con el estreno todavía a varios meses vista, The Pokémon Company ya ha dejado claro que todavía quedan muchas cartas por revelar. Y viendo el nivel de nostalgia y fan service que desprende este aniversario, todo apunta a que ‘Celebración 30.º Aniversario’ puede convertirse en uno de los sets más importantes de la historia moderna de Pokémon TCG.