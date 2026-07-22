Pokémon TCG: próximas expansiones, fecha de lanzamiento del 30 aniversario y cartas disponibles

Se vienen meses emocionantes para el JCC de Pokémon. Una vez asentada la nueva era de la Megaevolución, la llegada de Megaevolución-Oscuridad Absoluta ha abierto un nuevo tramo del calendario con cartas tan esperadas como Mega-Darkrai ex. Sin embargo, The Pokémon Company ya prepara sus siguientes grandes lanzamientos, entre los que destacan la celebración del 30.º aniversario del JCC y el regreso de Mega-Rayquaza ex.

La primera parada será el próximo 16 de septiembre de 2026. Es una fecha señalada para todos los aficionados al TCG de Pokémon, pues será el día elegido para la llegada mundial de Celebración 30.º Aniversario, una expansión especial que conmemorará las tres décadas de historia del juego de cartas. A diferencia de los sets habituales, se lanzará simultáneamente en Japón, España y el resto de mercados internacionales.

La colección combinará cartas nuevas con homenajes a distintas etapas del JCC Pokémon. Cada sobre incluirá cinco cartas holográficas y una Energía Básica holográfica, además de una carta protagonizada por Pikachu entre 30 ilustraciones diferentes creadas para celebrar cada uno de los años de vida del juego. La expansión estará compuesta por más de 160 cartas y llegará acompañada de productos como blísteres, cajas con póster, colecciones especiales y cajas ultraprémium.

Pokémon celebra el 30 aniversario / Pokémon

La siguiente gran expansión regular será Megaevolución-Dominio Delta, que aterrizará en Occidente el 6 de noviembre de 2026. Mega-Rayquaza ex será el principal protagonista de una colección que recuperará a una de las criaturas más queridas y buscadas por los aficionados al JCC. Como ha sucedido durante los últimos años, Japón permitirá conocer con antelación buena parte de las cartas que terminarán llegando al mercado occidental. El set japonés Storm Emeralda saldrá el 31 de julio y servirá como base para Dominio Delta.

17 de julio de 2026: Megaevolución-Oscuridad Absoluta — ya disponible

Megaevolución-Oscuridad Absoluta — ya disponible 16 de septiembre de 2026: Celebración 30.º Aniversario

Celebración 30.º Aniversario 6 de noviembre de 2026: Megaevolución-Dominio Delta

Por el momento, The Pokémon Company no ha anunciado oficialmente ninguna otra expansión occidental posterior a Dominio Delta para 2026. Sí está previsto que continúen apareciendo productos relacionados con Celebración 30.º Aniversario durante los últimos meses del año.

Todas las próximas expansiones de JCC Pokémon en Japón

31 de julio de 2026: Storm Emerald, protagonizada por Mega-Rayquaza ex

Storm Emerald, protagonizada por Mega-Rayquaza ex 16 de septiembre de 2026: 30th Celebration, con lanzamiento mundial simultáneo

Oscuridad Absoluta, la última expansión en España

Megaevolución-Oscuridad Absoluta llegó a las tiendas españolas el pasado 17 de julio y es actualmente la expansión más reciente del JCC Pokémon. El set cuenta con más de 115 cartas, más de 20 cartas de Entrenador y más de 35 cartas de Pokémon y Entrenadores con ilustraciones especiales.

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Mega-Darkrai, la estrella de Oscuridad Absoluta / Pokémon

Mega-Darkrai ex es la principal figura de la colección, acompañado por otros Pokémon ex Megaevolución como Mega-Zeraora ex, Mega-Chandelure ex y Mega-Excadrill ex. Su ambientación está marcada por la noche, las sombras y las luces de la ciudad, con una identidad visual mucho más oscura que la de las expansiones anteriores.