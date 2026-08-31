Pokémon TCG presenta su futuro: Mega-Lucario Z ex y la nueva serie ex★

Pokémon TCG se prepara para su futuro con novedades importantes en todos los sentidos. Una vez celebrada la ceremonia de clausura en San Francisco tras los Campeonatos Mundiales, The Pokémon Company mostró algunos avances que llegarán próximamente al Pokémon TCG, con una nueva serie en el horizonte y varias cartas que apuntan a convertirse en algunas de las más buscadas.

Una de las grandes protagonistas fue Mega-Lucario Z ex, que supondrá el debut de los Pokémon capaces de realizar una Megaevolución Z dentro del juego de cartas. La compañía también adelantó nuevas cartas de rareza Megaataque, entre las que aparecerán Mega-Rayquaza ex, Mega-Darkrai ex, Mega-Greninja ex y Mega-Zygarde ex.

La nueva serie ex★ de Pokémon TCG

La principal incógnita de cara al futuro está en ex★, la nueva serie presentada durante el evento. Pokémon mostró su nuevo logotipo y dejó entrever que Raikou, Entei y Suicune, el trío de Pokémon legendarios de Johto, formarán parte de ella. Por ahora, la compañía mantiene en secreto buena parte de sus características y todavía no ha detallado cómo funcionará exactamente.

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El anuncio abre así una nueva etapa para el JCC Pokémon en pleno 30.º aniversario de la franquicia. Después del regreso de las Megaevoluciones, el juego prepara ahora la llegada de Mega-Lucario Z ex y de la misteriosa serie ex★, de la que Pokémon ya ha prometido revelar más información próximamente.