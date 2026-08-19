Pokémon y Polaroid se unen por el 30 aniversario: así es la colección de cámaras de edición limitada

The Pokémon Company International y Polaroid han anunciado una colaboración especial para celebrar el 30 aniversario de Pokémon... y no ha dejado a nadie indiferente. Ambas marcas, referentes en sus sectores, lanzarán una colección de edición limitada que combina el universo de la franquicia japonesa con la fotografía instantánea y que se convierte, además, en la colaboración más amplia realizada hasta ahora por Polaroid.

La colección está formada por nueve productos, entre los que destacan tres cámaras con diseños inspirados en algunos de los elementos y personajes más reconocibles de Pokémon. La Polaroid Now Generación 3 adopta la estética de una Poké Ball, mientras que la Polaroid Go Generación 3 contará con dos versiones especiales dedicadas a Pikachu y Sylveon. Sus precios serán de 139,99 euros para la primera y de 99,99 euros para cada uno de los modelos Go.

Una colaboración especial

La colaboración también incluye películas instantáneas con marcos exclusivos de Pokémon, Pikachu y Sylveon, además de diferentes accesorios. Entre ellos figuran un estuche para la Polaroid Go, un álbum de fotos y una correa para la cámara, todos ellos personalizados con motivos de la saga. La intención de ambas compañías es trasladar el componente de exploración y coleccionismo de Pokémon al formato físico de la fotografía instantánea.

Desde The Pokémon Company destacan que la unión con Polaroid encaja con valores que han acompañado a la franquicia desde sus inicios, como el descubrimiento, la conexión y la exploración. La colección apuesta así por convertir fotografías y momentos cotidianos en recuerdos físicos y coleccionables, uniendo dos marcas estrechamente vinculadas a la cultura popular de diferentes generaciones.

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La colección Polaroid x Pokémon se comercializará en cantidades limitadas. Las preventas comenzarán el 25 de agosto de 2026 a través de Polaroid y Pokémon Center en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, mientras que el lanzamiento global completo está previsto para el 5 de octubre de 2026.