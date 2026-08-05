Pokémon Pokopia estrena Cuenca Coralina en Nintendo Switch 2: todas las novedades de la expansión

Pokémon Pokopia amplía desde este 5 de agosto su contenido en Nintendo Switch 2 con el lanzamiento de Cuenca Coralina, la primera parte de su pase de expansión de pago. La actualización introduce un nuevo vecindario submarino en el que los jugadores podrán construir estructuras, encontrar más Pokémon y acceder a nuevas opciones de personalización.

La principal novedad es la posibilidad de explorar y desarrollar una zona situada bajo el agua. Los usuarios podrán levantar edificios flotantes a distintas profundidades, activar máquinas de burbujas y farolas con Pokémon que tengan la especialidad Electrificar, así como cultivar sandías mediante criaturas con la habilidad Humedecer.

Cuenca Coralina también incorpora nuevos muebles, atuendos, recetas y objetos, además de una mejora del movimiento Surf. Entre las construcciones disponibles destacan un submarino con forma de Sharpedo y una habitación inspirada en las bases secretas de la saga.

Pokémon Pokopia / Pokémon

El lanzamiento de la expansión coincide con la llegada de la actualización gratuita 2.0.0 de Pokémon Pokopia, disponible para todos los jugadores. Esta versión añade el movimiento Buceo, que se podrá aprender después de conocer a Manaphy y permitirá nadar junto a Pokémon de tipo Agua, explorar zonas más profundas y construir estructuras submarinas.

Para acceder a la expansión será necesario disponer del juego completo, instalar la actualización 2.0.0 y completar la petición “Un entorno de mayor calidad” en Bahía Borrasca. También habrá que haber desbloqueado previamente los movimientos Surf y Salto.

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Cuenca Coralina es la primera de las tres partes previstas dentro del pase de expansión de Pokémon Pokopia. Las siguientes ampliaciones continuarán incorporando nuevas zonas y contenidos al título de Nintendo Switch 2.