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A qué hora sale Pokémon Champions: horario del lanzamiento y cómo conseguirlo gratis en España y Latinoamérica
El nuevo juego de Pokémon saldrá este miércoles 8 de abril en formato gratuito para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2
El lanzamiento de Pokémon Champions está a la vuelta de la esquina. El esperado nuevo juego competitivo de Game Freak, donde los jugadores podrán enfrentarse a otros entrenadores para escalar posiciones en la clasificación, saldrá este mismo miércoles 8 de abril, un evento de importancia mundial que atraerá la atención de todos.
El nuevo videojuego de Pokémon se trata de un nuevo impulso a los combates competitivos dentro de la saga. Es una propuesta gratuita que cualquier jugador con una consola Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 podrá conseguir desde la tienda online, algo que permitirá a muchos jugadores casuales a adentrarse en el mundo sin tener que pagar. El lanzamiento para móviles queda todavía por determinarse, pero existen planes para implementarlo en las próximas semanas.
Pokémon Champions permitirá a los entrenadores utilizar a sus Pokémon capturados en Escarlata/Púrpura, Espada/Escudo, Leyendas Pokémon: Arceus, Leyendas Pokémon: Z-A y Pokémon GO, entre otros más videojuegos. El juego se lanzará con alrededor de 150 Pokémon para formar equipos, un pase de combate tanto gratuito como premium y distintos modos de juego tanto para 1 como 2 jugadores.
A qué hora sale el Pokémon Champions en España y Latinoamérica
- España (península, CEST): 8 de abril, 06:00 h
- Europa (CET): 8 de abril, 05:00 h
- Centroamérica: 7 de abril, 21:00 h
- Costa este de EE. UU. (EDT): 7 de abril, 23:00 h
- Costa oeste de EE. UU. (PDT): 7 de abril, 20:00 h
- Brasil: 8 de abril, 00:00 h
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