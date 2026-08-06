Pokémon Champions corona a su primer Campeón de Campeones en un torneo insólito

Pokémon Champions ya tiene a su primer Campeón de Campeones. The Pokémon Company organizó en Londres un torneo singular en el que participaron ocho competidores procedentes de algunas de las disciplinas más curiosas del mundo y donde el británico Mike Hobbs, campeón de comer ortigas, terminó llevándose la victoria después de una jornada de combates disputados ante aficionados de todo el planeta.

Entre los participantes estuvo la española Ayna Ziordia Botella, campeona mundial de silbido. El cuadro también contó con Zachary ‘Ichabod Fame’ Knowles, campeón de air guitar; Denis Kwan Hong-Wang, campeón de no hacer nada; Leandro Apollo, campeón de peleas de almohadas; Aurèle Mestré, campeón de elaboración de patatas fritas; Nicola Matarazzo, campeón de acrobacias con pizza, y Nele Nöhrbaß, campeona de hobby horsing.

Ray Rizzo, campeón de campeones en Pokémon Champions / Pokémon

La competición que enfrentó a estos inusuales campeones de sus disciplinas en combates de Pokémon Champions contaron con una oportuna sesión de preparación impartida por Ray Rizzo, tres veces campeón mundial del Campeonato de Videojuegos Pokémon y una de las figuras más reconocidas de la escena competitiva. El estadounidense ejerció como mentor y ayudó a los participantes a familiarizarse con las mecánicas de Pokémon Champions, pues la mayoría de ellos no tenía experiencia previa en competiciones de este tipo.

Una recompensa a la altura del torneo

Mike Hobbs consiguió adaptarse mejor que sus rivales y terminó imponiéndose en el torneo. A modo de recompensa, el británico recibirá un viaje para asistir al Campeonato Mundial Pokémon 2027, además de una donación benéfica realizada en su nombre. Peter Murphy, director sénior de Marketing de The Pokémon Company International, destacó que la iniciativa buscaba celebrar la competición y la comunidad de la franquicia: “Hoy ha sido una celebración fantástica de la competición, la comunidad y la idea de que cualquiera puede ser un campeón en Pokémon Champions”, explicó.

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Ray Rizzo, por su parte, puso en valor la capacidad de adaptación de los concursantes y la facilidad con la que fueron capaces de desarrollar sus propias estrategias en un periodo reducido de tiempo. El torneo sirvió además para mostrar algunas de las principales características de Pokémon Champions, como su accesibilidad y el juego cruzado entre dispositivos móviles, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.