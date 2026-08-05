Pokémon se alía con la Agencia Espacial Europea para llevar la exploración espacial a sus fans

Pokémon prepara una nueva aventura en su historia, esta vez en el espacio. The Pokémon Company International y la Agencia Espacial Europea (ESA) han anunciado una colaboración especial con motivo de la Semana Mundial del Espacio, que se celebrará del 4 al 10 de octubre de 2026, una alianza que pretende acercar la ciencia y la exploración espacial a los aficionados de Pokémon.

Las dos organizaciones unirán sus respectivos universos alrededor de conceptos como la curiosidad, el descubrimiento, la imaginación y el deseo de conocer nuevos mundos. Por el momento, Pokémon y la ESA no han concretado qué actividades, contenidos o acciones formarán parte de la campaña, pero ambas entidades sí han confirmado que se tratará de una colaboración temporal y que próximamente se conocerán más detalles sobre las iniciativas previstas para octubre.

La ESA considera que la popularidad de Pokémon puede ayudar a presentar la investigación espacial de una forma más accesible y atractiva para públicos que habitualmente no están familiarizados con su trabajo. "Colaborar con Pokémon, una marca con un universo tan rico e imaginativo, representa una oportunidad única para que la ESA acerque el espacio a diferentes tipos de público a través de la creatividad y la narración", señaló Anne-Sophie Bradelle, directora del Departamento de Comunicación de la agencia europea.

Noticias relacionadas

Desde su nacimiento en Japón en 1996, Pokémon ha convertido la exploración, el aprendizaje y el descubrimiento en algunos de los pilares de sus videojuegos, series y productos. En esta nueva aventura, la saga pretende inspirar a nuevas generaciones a hacer precisamente eso: a soñar a lo grande, explorar y experimentar. Con esta nueva colaboración, Pokémon pretende tender puentes entre el espacio, la ciencia y la narrativa, y de despertar el interés y la emoción entre el público joven y los aficionados de todo el mundo.