Play-In Worlds 2025: T1 vs Invictus Gaming, horario y dónde ver online

Los Worlds de League of Legends 2025 ya están aquí. La temporada competitiva del videojuego desarrollado por Riot Games entra definitivamente en su recta final con el evento más importante del curso listo para celebrarse. Te contamos a qué hora y dónde ver el Play-In de los Worlds 2025 de League of Legends entre T1 y Invictus Gaming online y en directo.

Ha llegado el momento de la verdad. Del 14 de octubre al 9 de noviembre, los mejores equipos del planeta se citan en China para disputarse la corona mundial de League of Legends. El torneo arrancará con una primera fase de apertura o Play-In que disputarán el cuarto clasificado de la LCK (Corea) contra el cuarto de la LPL (China). Sin fase previa ni partidos entre medio, el campeón de este partido inaugural se unirá al resto de equipos para disputar la fase suiza del 15 al 25 de octubre en el Beijing Smart Esports Center de Pekín.

T1 llega a China en busca de hacer lo que nunca nadie ha hecho: ganar los Worlds por tercera vez consecutiva. Tras conquistar su quinta corona en 2024, el equipo de Faker quiere seguir haciendo historia y recordar al mundo entero que son los reyes indiscutibles cuando llega el momento decisivo de la temporada. Su primer reto será uno de altura, un Bo5 que podría dejar fuera a las primeras de cambio a T1 tras una temporada de luces y sombras.

Invictus Gaming, por su parte, quiere ser el verdugo del equipo más laureado de la historia de los Worlds. Con TheShy, Wei, Rookie, Gala y Meiko, el conjunto chino tiene nombres de sobras para ser quien termine entrando en la fase suiza y romper con la maldición de la región contra T1. Un duelo de altura entre dos equipos de primera potencia.

HORARIO T1 VS INVICTUS GAMING DEL PLAY-IN DE WORLDS 2025 DE LEAGUE OF LEGENDS

El Play-In de Worlds 2025 de League of Legends entre T1 y Invictus Gaming se disputará este martes 14 de octubre las 10:00 horas (CET). El partido se disputará en el Beijing Smart Esports Center de Pekín (China) que dará el pistoletazo de salida al evento más importante de la temporada de League of Legends.

DÓNDE VER LOS WORLDS 2025

El partido entre T1 y Invictus Gaming del Play-In de Worlds 2025 de League of Legends se podrá seguir a través de Lolesports.com en su canal de Twitch. Riot Games también permitirá hacer co-viewing a streamers de todo el mundo para dar máxima cobertura al evento.

En SPORT te ofreceremos una amplia cobertura de los Worlds 2025 de League of Legends así como todas las novedades y reacciones que puedan suceder del torneo de eSports más importante del mundo.