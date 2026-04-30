Pokémon
Pitch Black en Pokémon TCG: nueva expansión, fecha de lanzamiento y ETB
En España, la expansión llegará bajo el nombre de Tinieblas Umbrías y será la quinta de la saga Megaevolución
The Pokémon Company International ha anunciado que Megaevolución-Tinieblas Umbrías (en inglés: Pitch Black) será la nueva expansión que llegará al TCG próximamente. La fecha de lanzamiento se ha marcado para el 17 de julio de 2026 y contará con la presencia de Pokémon Megaevolución presentes en Megadimensión de Leyendas Pokémon: Z-A.
La estrella principal del nuevo set es sin duda Mega-Darkrai ex, que hará su aparición estelar en la próxima expansión. La forma Megaevolucionada del Pokémon legendario se presentará al mundo acompañado de otras cartas a seguir, como Mega-Zeraora ex, Mega-Chandelure ex y Mega-Excadrill ex, que "traen estrategias dinámicas y combates potentes" según anuncia la propia empresa.
El set contará con un total de 6 Pokémon Megaevolucionados, 4 Pokémon ex, 11 Pokémon de rareza Rara Ilustración, 18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra y 6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial. Los productos de la expansión se podrán adquirir de forma normal en los comercios habituales y contará con la presencia estelar de una nueva ETB (Cajas de Entrenador Élite) además de otras colecciones que saldrán más adelante. La carta promocional de la caja será Zarude, el Pokémon singular de octava generación.
La preventa de la nueva expansión Pitch Black está marcada del 4 al 12 de julio y se espera un recibimiento masivo por parte del público occidental. En el calendario deberían aparecer próximamente Storm Emerald, que contará con la presencia de Mega-Rayquaza ex así como otros Pokémon de Hoenn todavía por confirmar.
Pitch Black: nuevas cartas y ex
- 6 Pokémon ex Megaevolución
- 4 Pokémon ex
- 11 Pokémon de rareza Rara Ilustración
- 18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra
- 6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial
¿Cuándo llega Pitch Black a España?
La expansión Megaevolución-Tinieblas Umbrías (en inglés: Pitch Black) será la nueva expansión que llegará al TCG. La fecha de lanzamiento se ha marcado para el 17 de julio de 2026.
- Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
- El vestuario hace la cruz a Mbappé
- La recuperación económica del Barça lo devuelve al 'top' europeo
- El plan B a Bastoni que Deco idea
- Andrada, sancionado con 13 partidos por su puñetazo a Pulido
- ¡El Barça quiere devolverle al PSG el 'robo' de Dro!: tantean a la perla de la cantera parisina
- Bojan Krkić Sr: 'Apostaría por João Pedro antes que por Julián Álvarez
- Reacciones y polémica del Atlético - Arsenal de la Champions League, en directo