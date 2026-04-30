Pitch Black en Pokémon TCG: nueva expansión, fecha de lanzamiento y ETB

The Pokémon Company International ha anunciado que Megaevolución-Tinieblas Umbrías (en inglés: Pitch Black) será la nueva expansión que llegará al TCG próximamente. La fecha de lanzamiento se ha marcado para el 17 de julio de 2026 y contará con la presencia de Pokémon Megaevolución presentes en Megadimensión de Leyendas Pokémon: Z-A.

La estrella principal del nuevo set es sin duda Mega-Darkrai ex, que hará su aparición estelar en la próxima expansión. La forma Megaevolucionada del Pokémon legendario se presentará al mundo acompañado de otras cartas a seguir, como Mega-Zeraora ex, Mega-Chandelure ex y Mega-Excadrill ex, que "traen estrategias dinámicas y combates potentes" según anuncia la propia empresa.

Mega-Darkai ex vendrá en las próximas semanas / Pokémon

El set contará con un total de 6 Pokémon Megaevolucionados, 4 Pokémon ex, 11 Pokémon de rareza Rara Ilustración, 18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra y 6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial. Los productos de la expansión se podrán adquirir de forma normal en los comercios habituales y contará con la presencia estelar de una nueva ETB (Cajas de Entrenador Élite) además de otras colecciones que saldrán más adelante. La carta promocional de la caja será Zarude, el Pokémon singular de octava generación.

La preventa de la nueva expansión Pitch Black está marcada del 4 al 12 de julio y se espera un recibimiento masivo por parte del público occidental. En el calendario deberían aparecer próximamente Storm Emerald, que contará con la presencia de Mega-Rayquaza ex así como otros Pokémon de Hoenn todavía por confirmar.

Pitch Black: nuevas cartas y ex

6 Pokémon ex Megaevolución

4 Pokémon ex

11 Pokémon de rareza Rara Ilustración

18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra

6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

¿Cuándo llega Pitch Black a España?

La expansión Megaevolución-Tinieblas Umbrías (en inglés: Pitch Black) será la nueva expansión que llegará al TCG. La fecha de lanzamiento se ha marcado para el 17 de julio de 2026.