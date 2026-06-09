Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DecoResumen España-PerúLamine YamalCristina GinerLista MourinhoHimno EspañaLey Propiedad HorizontalMercado de fichajesMárquezZverevBernardo SilvaTour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Barça - La Laguna TenerifeAlmería - CastellónHorarios F1 BarcelonaNoticias BarçaCuándo juega EspañaInauguración Mundial 2026Cuándo pelea TopuriaSinnerDGTMaldiniSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

CROMOS FÚTBOL

Panini lanza nuevos cromos exclusivos del Mundial: así consigues los de España

La nueva revista 'Jugón' edición 231 trae consigo seis nuevas caras para completar la colección del album del Mundial 2026

La nueva 'Jugón' trae novedades para el Mundial

La nueva 'Jugón' trae novedades para el Mundial / PANINI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

La fiebre por la colección oficial de cromos del Mundial sigue creciendo y Panini ha sorprendido a los aficionados con el lanzamiento de una nueva tanda de cromos exclusivos dedicados a la selección española.

Estos adhesivos especiales no se pueden conseguir en los sobres habituales, ya que forman parte de una promoción vinculada a la revista 'Jugón' en su edición 231, misma que ya está disponible en los puntos de venta habituales.

Cromos exclusivos de la nueva revista 'Jugón'

Cromos exclusivos de la nueva revista 'Jugón' / PANINI

La publicación llega acompañada de varios regalos para los coleccionistas. Entre ellos destacan seis cromos exclusivos de España, además de dos sobres de la colección oficial del Mundial 2026.

Se trata de una oportunidad para ampliar el álbum con piezas que no forman parte de la distribución estándar y que están destinadas a convertirse en algunos de los cromos más buscados por los seguidores de La Roja.

Según se puede ver en el material promocional de la revista, los seis jugadores elegidos para esta edición especial son David Raya, Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena y Borja Iglesias, pack que es un anticipo de lo que será la actualización con los nuevos convocados en la que, tal como se anunció, vendrán nombres como Neymar en Brasil. A su vez, se regalan con ella dos sobres con siete cromos cada uno.

Noticias relacionadas y más

La revista también dedica gran parte de su contenido a la actualidad del fútbol internacional y al próximo Mundial de 2026. En la portada aparecen algunos de los nombres propios que están llamados a marcar el torneo, como Lamine Yamal, uno de los llamados liderar a la Roja para conseguir el título. Se incluyen también posters de Pedri, Marcos Llorente, Oyarzabal, Cucurella y uno al completo de la selección española

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL