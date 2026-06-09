Panini lanza nuevos cromos exclusivos del Mundial: así consigues los de España

La fiebre por la colección oficial de cromos del Mundial sigue creciendo y Panini ha sorprendido a los aficionados con el lanzamiento de una nueva tanda de cromos exclusivos dedicados a la selección española.

Estos adhesivos especiales no se pueden conseguir en los sobres habituales, ya que forman parte de una promoción vinculada a la revista 'Jugón' en su edición 231, misma que ya está disponible en los puntos de venta habituales.

Cromos exclusivos de la nueva revista 'Jugón' / PANINI

La publicación llega acompañada de varios regalos para los coleccionistas. Entre ellos destacan seis cromos exclusivos de España, además de dos sobres de la colección oficial del Mundial 2026.

Se trata de una oportunidad para ampliar el álbum con piezas que no forman parte de la distribución estándar y que están destinadas a convertirse en algunos de los cromos más buscados por los seguidores de La Roja.

Según se puede ver en el material promocional de la revista, los seis jugadores elegidos para esta edición especial son David Raya, Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Álex Baena y Borja Iglesias, pack que es un anticipo de lo que será la actualización con los nuevos convocados en la que, tal como se anunció, vendrán nombres como Neymar en Brasil. A su vez, se regalan con ella dos sobres con siete cromos cada uno.

La revista también dedica gran parte de su contenido a la actualidad del fútbol internacional y al próximo Mundial de 2026. En la portada aparecen algunos de los nombres propios que están llamados a marcar el torneo, como Lamine Yamal, uno de los llamados liderar a la Roja para conseguir el título. Se incluyen también posters de Pedri, Marcos Llorente, Oyarzabal, Cucurella y uno al completo de la selección española