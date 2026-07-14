Oscuridad Absoulta, la nueva expansión de Pokémon TCG lo tiene todo para brillar antes del 30 aniversario: análisis del nuevo set con Mega-Darkrai

Abrir sobres de Pokémon TCG hace tiempo que dejó de ser solo una cuestión de suerte para ser también una cuestión de expectativas. Cuando una expansión depende demasiado de una o dos cartas, cada sobre que no las contiene sabe a poco, algo que puede llevar a la frustración en muchos jugadores. No es el caso de Oscuridad Absoluta, el último flamante set de Pokémon TCG que cuenta con múltiples atractivos para convertirse en uno de los sets de la saga Megaevolución.

A pesar de que todavía faltan unos días para su estreno, pues no saldrá oficialmente hasta el 17 de julio, SPORT ha podido probar el set antes de su lanzamiento gracias a Pokémon y Canela PR, con una Caja de Entrenador Élite (ETB) y dos Combina y Combate, suficientes para hacernos una idea bastante clara de lo que ofrece esta nueva colección. Y las conclusiones no han podido ser más que positivas.

Oscuridad Absoulta, el último set de Pokémon TCG / PROPIAS

Después de una expansión como Caos Creciente que destacó por ofrecer herramientas muy interesantes para reforzar multitud de mazos ya existentes, Oscuridad Absoluta apuesta por una propuesta diferente. No pretende revolucionar el formato competitivo, sino ofrecer una expansión equilibrada, accesible y con varias cartas destinadas a convertirse en auténticos objetos de deseo para los coleccionistas.

Un set compacto con mucho nivel artístico

Oscuridad Absoluta parte con Mega-Darkrai ex en el centro de todas las miradas, su estreno oficial en el formato y uno de los más esperados de todo el año. Es una colección compacta, repleta de ilustraciones de primer nivel y con una identidad artística muy marcada.

En total son 120 cartas, de las que 84 pertenecen a la colección principal y el resto corresponden a cartas secretas. Una cifra contenida que facilita completar el set y que, además, ayuda a reducir la sensación de saturación que han provocado algunas expansiones recientes.

Oscuridad Absoluta, de Pokémon / Pokémon

El reparto de rarezas vuelve a ser uno de sus grandes atractivos:

11 cartas Rara Ilustración (IR)

19 cartas Rara Ultra (UR)

6 cartas Rara Ilustración Especial (SIR)

1 carta Rara Híper Mega (MHR)

La gran joya de la expansión es, como era de esperar, Mega Darkrai ex. Su versión de Ilustración Especial ya apunta a convertirse en una de las cartas más buscadas del verano gracias a una ilustración espectacular que hará las delicias de cualquier coleccionista.

Pero el nivel artístico no termina ahí. El set mantiene el estándar de las últimas expansiones de Megaevolución, con ilustraciones muy cuidadas como Mega-Zeraora, Morpeko o Mega-Chandelure y varias cartas capaces de convertirse en imprescindibles para quienes disfrutan coleccionando tanto como jugando.

¿Y qué tal funciona en el competitivo?

Sin dudas respecto a su valía como set para coleccionar, sí existe cierto recelo sobre el plano competitivo. Mega-Darkrai ex es una carta llamativa, pero exige bastante preparación para sacar todo su potencial y no parece destinada a convertirse en uno de los pilares del formato. En cambio, sí hay otros nombres que llaman la atención desde el primer momento.

Mega-Darkrai, la estrella de Oscuridad Absoluta / Pokémon

Mega Chandelure ex y Mega Excadrill ex aparecen como dos de las opciones más interesantes para experimentar con nuevos arquetipos, mientras que cartas como Dhelmise ya han comenzado a dejar buenas sensaciones en Japón y podrían terminar haciéndose un hueco en el metajuego internacional.

No parece una expansión destinada a cambiar por completo la escena competitiva, pero sí introduce herramientas suficientes para que los jugadores encuentren nuevas alternativas en los próximos meses. Y poder intentar desterrar algunos de los mazos dominantes de la actualidad.

Una expansión pensada para disfrutar

Durante nuestra apertura no apareció la codiciada versión especial de Mega-Darkrai, aunque sí pudimos comprobar el buen nivel general de los sobres y la sensación de estar ante una colección muy agradecida de abrir. La ETB mantiene el elevado nivel habitual de Pokémon, mientras que los Combina y Combate siguen siendo una opción muy recomendable para quienes quieran iniciarse en los eventos de prelanzamiento.

Oscuridad Absoluta no busca ser la expansión más revolucionaria del año. Su objetivo es otro: ofrecer una colección sólida, visualmente espectacular y con suficientes cartas interesantes para convencer tanto a jugadores como, especialmente, a coleccionistas.

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Y lo consigue. Puede que Mega-Darkrai no termine dominando el competitivo, pero sí parece destinado a convertirse en una de las cartas más icónicas de este 2026. Para quienes disfrutan abriendo sobres y persiguiendo ilustraciones memorables, Oscuridad Absoluta es, sin duda, una de las expansiones más recomendables de la actual era de Megaevolución.