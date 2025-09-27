Oscarinin: "Sé lo bueno que soy, pero sienta bien enseñárselo a la gente"

Es la historia de una superación. De un jugador a menudo discutido por su propio público que encuentra su redención cuando más importa. Y lo hace a lo grande. Es así como funciona Oscarinin, toplaner de FNATIC, que consiguió el billete a Worlds y a las semifinales de las LEC Finals con 'MVP' incluido. Pocos se lo merecen tanto como él.

Tras vencer a Karmine Corp este viernes en La Caja Mágica, Oscarinin atiende a SPORT para valorar cómo afronta las semifinales de este sábado y sus sensaciones tras una serie de muchas emociones en Madrid.

MVP, pase a las semifinales, billete para los Worlds... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?

Ahora mismo genial, muy relajado ahora que nos hemos clasificado a Mundiales. Creo que era lo que más me podía comer el sueño, ahora estoy mucho mejor. Obviamente, queremos ganar la LEC, pero sabiendo que estás en Mundiales, duermes más tranquilo, seguro.

Encima te hemos visto pasándotelo bien...

A ver, yo me lo pasé muy bien, la verdad. Cuando ganas es fácil pasártelo bien.

¿Has tenido esa sensación toda la serie o ha sido más cuando ya has visto que iba encaminada?

No sé, dentro de la partida, yo me he sentido muy bien jugando. Me estaban saliendo las cosas, así que es fácil pasárselo bien. Sentía que los drafts también eran fáciles, sobre todo el primero, segundo y el cuarto. El tercero fue más rarete, pero sí, como tal me lo estaba pasando bien, porque sabía que estábamos ganando y probablemente podíamos acabar la partida decentemente clean. Estaba jugando bien.

Hablando de los drafts, ¿ha sido la clave para ganar?

A ver, es algo importante, seguro. Los drafts en Fearless me parecen que son súper importantes. Saber a qué priorizar y qué está fuerte después de cada partida. Me parece que lo hemos hecho bien. La tercera partida es un upsie, pero aparte de eso yo creo bastante bien.

Tu matchup con Canna. Última partida, dos solokills ¿Cómo lo has visto?

A ver, yo creo que me he sentido muy bien jugando, en mi salsa. Pero creo que Canna tampoco ha jugado bien hoy. Me parece que es un mix de las dos cosas. Pero bueno, al final es competición, supongo. Cómo juegas en el día, en el día importante.

Hablando del día, ¿crees que es una de las series más importantes de tu carrera?

A ver, 100% es de las más importantes porque te clasificas a mundiales. Siempre que tenga que ver con mundiales es muy importante. Porque al final todo lo que haces en el año me parece que se ve recompensado con ir a mundiales. Puedes levantar el trofeo y todas estas series tan guays de jugar.

Por ejemplo a KCorp, que lo ha hecho muy bien en todo el año, ahora quedarse fuera de mundiales seguro que les sabe a poco. Aunque hayan hecho un temporadón.

El público ha sido un factor decisivo. Ha habido momentos incluso que han coreado tu nombre. ¿Qué te hace sentir eso al final?

Obviamente sienta bien. Estamos en España así que es fácil jugar hoy contra KCorp, que es francés. Obviamente, vamos a tener mucho apoyo, pero sienta muy bien jugar en España y tener todo este apoyo de la gente. Y al final se nota en partidas cuando haces una buena play, la gente se vuelve loca. O a KCorp les estaban abucheando. Pueden llegar a afectar este tipo de cosas y me parece que es muy guay que se nos apoye tanto.

De cara a Worlds, queda muy lejos porque primero viene mañana...

Ni he pensado en ello.

A largo plazo. ¿Qué expectativas tienes de cara a China?

A ver, me parece que podemos ser un equipo bastante competitivo. Ahora mismo no te sabría decir cómo de bueno me gustaría medirme con KOI y G2 si llegamos a la final, que es el plan. Pero yo creo que podemos ser un equipo muy competitivo, me parece que tenemos muchas cosas buenas en el equipo. Ahora jugamos mucho más estructurado que antes. Antes íbamos más pollos sin cabeza, ahora me parece que jugamos más con sentido, algunas reglas y todo en partidas. Me parece que podemos hacerlo bien. Obviamente, me gustaría salir de grupos, que hace mucho que Europa no lo hace, y competirle a los asiáticos.

¿Ir más coordinados es lo que más habéis cambiado desde que caísteis en la primera ronda de los playoffs contra KOI?

Me parece que hemos hablado mucho de draft, hemos hablado mucho sobre cómo queremos jugar el juego, cómo lo vemos todos. Y sí que me parece que somos muy en la misma página ahora comparado con antes, así que 100% eso ayuda. Y sobre todo lo que he dicho también en draft, me parece que esas dos cosas ayudan mucho.

¿Crees que personalmente ha sido una serie de reivindicación para ti?

Sí, 100%. Parece que a mucha gente le parezco malo y que me chutarían de FNATIC si fueran ellos mismos, así que espero que mi serie de hoy sirva para que se calmen un poco. Yo ya sé lo bueno que soy y mis compañeros creo que también, así que obviamente sienta bien enseñárselo a la gente.

Lo importante son los compañeros, lo que piensan en mi opinión, pero al fin y al cabo también mola que la gente te vea como alguien bueno o como el mejor. Yo últimamente no me metí mucho en Twitter porque me cae mucha mierda, y bueno, no mola, entonces no me meto mucho. Pero bueno, espero que se calmen un poco con esto.

Y de cara al sábado, ¿cómo ves la serie contra KOI?

Yo creo que va a haber mucho fan de KOI, la verdad. Me parece que KOI tira mucho, sobre todo aquí en Madrid. Pero bueno, obviamente la gente nos va a apoyar mucho, a nosotros también. Me parece que sentimos mucho amor Iván y yo aquí. Y bueno, la serie de mañana va a ser muy loca, yo creo que siempre que jugamos FNATIC-KOI se va cinco partidas y son partidas como hay tira y afloja, hasta que uno comebackea y otro trollea. Y bueno, son muy locas, así que hay que prepararse bien para mañana porque se vienen emociones fuertes, seguro.