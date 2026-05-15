Nicole en Genshin Impact: materiales, build y fecha de salida

Nicole está a la vuelta de la esquina en Genshin Impact. Una vez salga la versión Luna VII (6.6) este 20 de mayo, llegará la bruja del aquelarre al videojuego para convertirse convertirá en el nuevo personaje jugable promocional de cinco estrellas.

Nicole en Genshin Impact / Genshin Impact

En SPORT te acercamos una guía con los materiales de mejora, la build recomendada para el personaje, sus armas y equipos que más se beneficiarán de la llegada de Nicole en Genshin Impact.

Materiales de acensión

Estos son los materiales de ascensión de Nicole:

Materiales de ascensión de Nicole / Genshin Impact

Kit de habilidades

Ataques — Allegoria

Ataque Normal: Proclama un decreto en la lengua primordial y realiza hasta 3 ataques que infligen Daño Pyro. Ataque Cargado: Consume una cierta cantidad de Aguante para infligir Daño Pyro en área a los enemigos frente a ella tras un breve tiempo de lanzamiento. Ataque Descendente: Nicole se lanza desde el aire hacia el suelo, dañando a todos los enemigos en su trayectoria e infligiendo además Daño Pyro en área al impactar.

Habilidad Elemental — Revelación: Luz no manifiesta

TdE: 16 s Recrea un fugaz vistazo de una era antigua, cuando los ángeles actuaban bajo la autoridad de los cielos, otorgando el efecto Gracia de Kénosis a los miembros del equipo cercanos. Este efecto: Aumenta el ATQ

Inflige Daño Pyro en área

Crea un Escudo de Luz Ardiente La absorción de daño del escudo se basa en el ATQ de Nicole y absorbe Daño Pyro con un 250% de efectividad.

Habilidad Definitiva — Revelation: Ladder of Divine Ascent

TdE: 15 s Coste de Energía: 60 Nicole teje el camino del destino con hilos dorados de luz, infligiendo Daño Pyro en área y entrando en el estado Silent Contemplation. Cuando los personajes activos cercanos golpean a un enemigo: Se invoca una Arcane Projection

Esta realiza un Ataque Coordinado

Inflige Daño Elemental en área del mismo elemento del personaje activo Importante: El daño escala con el ATQ del personaje correspondiente

El daño se considera realizado por ese personaje

Puede activarse una vez cada 3 s

Máximo 4 activaciones por cada entrada en Silent Contemplation Además, las Arcane Projections de los personajes Hexerei parecen tener una apariencia distinta…

Talentos Pasivos de Ascensión

Methexis (Pasiva de Ascensión 1)

Durante 20 s tras usar la Habilidad Elemental Revelation: Uncreated Light, Nicole “observa” continuamente al personaje activo. Si el personaje observado permanece en el campo durante 3 s: Su efecto Grace of Kenosis mejora a Guidance of Theosis

mejora a Obtiene 300 ATQ adicionales Personajes Hexerei Si el personaje observado es un personaje Hexerei, la mejora ocurre inmediatamente. Cuando un personaje con Guidance of Theosis sale del campo: El efecto vuelve a ser Grace of Kenosis

Philokalia (Pasiva de Ascensión 4)

Cuando el Daño Elemental de personajes activos cercanos golpea a un enemigo: El propio efecto Grace of Kenosis de Nicole mejora a Guidance of Theosis durante 8 s.

Nepsis (Pasiva de Utilidad)

Mientras estés en Teyvat y fuera de combate: El Ataque Cargado de Nicole se convierte en Emissarial Guidance si ya posees la Brújula del Tesoro de la región actual. Emissarial Guidance Invoca Seelies cercanos para mostrar el camino, activando un efecto similar al de la Brújula del Tesoro regional. Restricciones Tiempo de reutilización: 5 s No funciona en: Dominios

Dominios Semanales

Espiral del Abismo



Pasiva Adicional — Witch's Eve Rite: Light in the Darkness

Tras completar Witch's Homework: The Role of a Guide...?, Nicole se convierte en un personaje Hexerei. Si el equipo incluye al menos 2 personajes Hexerei: Obtienes el efecto Hexerei: Secret Rite Hexerei: Secret Rite Aumenta el daño de las Arcane Projections de personajes Hexerei en una cantidad equivalente al 300% del ATQ de Nicole.

Constelaciones

C1 — Do Not Be Afraid, Child Who Is Loved

Cuando el personaje activo golpea a un enemigo: Se invoca una Arcane Projection: Unity adicional

Realiza un Ataque Coordinado

Inflige Daño Elemental en área correspondiente al elemento del personaje activo Daño Inflige daño equivalente al 600% del ATQ del personaje. Restricción Puede activarse una vez cada 6 s.

C2 — I Will Guide You and Show You the Path You Should Tread

Mejora los efectos de la Habilidad Elemental: Grace of Kenosis Otorga 300 ATQ adicionales

Este bono no cuenta para el límite del efecto Guidance of Theosis Reduce la RES Elemental de los enemigos cercanos en un 25% según el elemento correspondiente

según el elemento correspondiente No se acumula para el mismo elemento Además: Al usar la Habilidad Elemental, los personajes activos cercanos también obtienen un Escudo de Luz Ardiente

C3 — A Lamp by Your Side, A Light to Shine the Way

Aumenta el nivel de: Revelation: Uncreated Light +3 Nivel máximo: 15

C4 — Whether Left or Right, No Matter Which Way You Turn

Cuando un personaje mejora de Grace of Kenosis a Guidance of Theosis: Nicole le otorga el efecto Pathfinder's Blessing durante 20 s Cada personaje puede obtener este efecto una vez cada 16 s. Pathfinder's Blessing Aumenta el daño de: Ataques Normales

Ataques Cargados

Ataques Descendentes

Habilidad Elemental

Habilidad Definitiva El aumento es equivalente al 70% del ATQ de Nicole. Duración El efecto desaparece: Tras activarse 8 veces

O al terminar la duración Si varios enemigos son golpeados simultáneamente: Se cuentan múltiples activaciones Cada personaje lleva su propio contador independiente.

C5 — You Will Hear My Voice Beside You

Aumenta el nivel de: Revelation: Ladder of Divine Ascent +3 Nivel máximo: 15

C6 — This Is the Path, Walk It Without Delay

Cuando el efecto Grace of Kenosis de Nicole mejora a Guidance of Theosis: Todos los personajes cercanos también mejoran automáticamente Además: Guidance of Theosis ya no volverá a convertirse en Grace of Kenosis Efecto adicional Los personajes con Guidance of Theosis: Ignoran el 40% de la DEF de los enemigos al infligir daño.

Mejores armas

Nicole destaca como uno de los supports más potentes de la versión 6.6, así que elegir el catalizador adecuado marcará una gran diferencia en su rendimiento. Estas son las opciones más recomendables para potenciar sus escudos, aumentar sus buffs de ATQ y mejorar el daño general del equipo.

Angelos’ Heptades (R1)

El catalizador exclusivo de Nicole está claramente diseñado alrededor de su kit. Su enorme aporte de ATQ permite que los beneficios que entrega al grupo alcancen cifras altísimas, mientras que su pasiva añade todavía más daño para el personaje en campo.

Es, con diferencia, la opción más fuerte para cualquier build centrada en maximizar el apoyo ofensivo de Nicole.

Starcaller’s Watch (R1)

Una alternativa premium muy competitiva. Aunque queda un pequeño escalón por debajo de su arma signature, mantiene buffs ofensivos muy potentes y ofrece una duración más cómoda durante las rotaciones del equipo.

Si no piensan tirar por el arma exclusiva, esta probablemente sea la mejor sustituta.

Atlas Celestial / Skyward Atlas (R1)

El clásico catalizador del banner permanente sigue funcionando perfectamente gracias a su enorme estadística de ataque base. Nicole aprovecha muy bien cualquier arma que aumente directamente su ATQ, así que Atlas Celestial continúa siendo una opción extremadamente consistente.

También pueden servir otros catalizadores ofensivos con mucho ATQ%.

Cuentos de Cazadores de Dragones (R5)

Aunque sea un arma de tres estrellas, sigue siendo una auténtica locura para supports. El buff de ATQ que entrega al personaje activo compensa gran parte de la pérdida de estadísticas propias de Nicole.

En cuentas F2P sigue siendo una de las elecciones más eficientes, especialmente en equipos donde las rotaciones estén bien optimizadas.

Ojo del Juramento (R5)

Una opción cómoda y equilibrada que mezcla ATQ y Recarga de Energía, dos estadísticas muy importantes para Nicole. Facilita muchísimo tener disponible la definitiva en cada rotación.

El problema es que solo estuvo disponible durante un evento antiguo y actualmente ya no puede obtenerse.

Códice de Favonius (R5)

Pensada sobre todo para equipos con necesidades altas de energía. Gracias a las partículas extra que genera, Nicole puede ayudar a recargar al grupo mientras mantiene una rotación mucho más fluida.

Eso sí, obliga a invertir algo más en Probabilidad CRIT para activar la pasiva con regularidad.

Mejores artefactos

Dádiva Celestial

El nuevo set de la versión 6.6 es, sin discusión, la mejor opción para Nicole. Gracias a su efecto de bonificación de daño elemental para todo el equipo, ofrece un impacto enorme en prácticamente cualquier composición.

Además, Nicole aprovecha especialmente bien este conjunto porque puede mantener el buff activo durante gran parte de la rotación, algo que pocos supports pueden hacer de forma tan constante.

En la mayoría de equipos, será el set recomendado casi obligatoriamente.

Ritual Antiguo de la Nobleza

Si otro personaje del equipo ya lleva equipado Dádiva Celestial, esta pasa a ser una alternativa muy sólida. El aumento de ATQ tras lanzar la definitiva sigue siendo extremadamente útil para composiciones centradas en hypercarry.

Eso sí, depende mucho más de tener disponible la Ulti en cada rotación.

Combinaciones de 2 piezas de ATQ%

Sets como:

Final del Gladiador

Un Día Tallado por los Vientos Ascendentes

Reminiscencia de la Purificación

También funcionan correctamente en builds más simples o temporales.

Estas combinaciones ayudan a subir el ATQ total de Nicole y, en consecuencia, mejoran la potencia de los buffs que entrega al equipo.

Mejores equipos

Mejores equipos de Nicole / Genshin Impact

Equipos Anemo DPS

Nicole / Varka / Durin / Prune

Nicole / Venti / Durin / Faruzan

Nicole / Xiao / Durin / Faruzan

Nicole / Wanderer / Durin / Faruzan

Nicole / Chasca / Durin / Iansan

Equipos Cryo DPS

Nicole / Durin / Emilie / Wriothesley

Nicole / Durin / Xilonen / Ganyu

Nicole / Durin / Citlali / Lohen

Nicole / Durin / Emilie / Lohen

Equipos Pyro DPS

Nicole / Durin / Emilie / Lyney

Nicole / Durin / Albedo / Klee

Nicole / Fischl / Chevreuse / Yoimiya

Nicole / Durin / Emilie / Klee

Nicole / Mona / Yelan / Hu Tao

Equipos Electro DPS

Nicole / Durin / Chevreuse / Razor

Nicole / Durin / Chevreuse / Clorinde

Nicole / Durin / Chevreuse / Raiden Shogun

Nicole / Fischl / Chevreuse / Varesa

Nicole / Durin / Chevreuse / Cyno

Nicole / Fischl / Chevreuse / Keqing

Equipos Dendro DPS

Nicole / Durin / Emilie / Kinich

Nicole / Durin / Iansan / Kinich

Equipos Geo DPS

Nicole / Navia / Durin / Albedo

Nicole / Navia / Durin / Xilonen

Nicole / Ningguang / Durin / Albedo

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