Genshin Impact
Nicole en Genshin Impact: materiales, build y fecha de salida
La bruja del aquelarre será el nuevo personaje promocional 5 estrellas en aparecer en el videojuego de HoYoverse
Nicole está a la vuelta de la esquina en Genshin Impact. Una vez salga la versión Luna VII (6.6) este 20 de mayo, llegará la bruja del aquelarre al videojuego para convertirse convertirá en el nuevo personaje jugable promocional de cinco estrellas.
En SPORT te acercamos una guía con los materiales de mejora, la build recomendada para el personaje, sus armas y equipos que más se beneficiarán de la llegada de Nicole en Genshin Impact.
Materiales de acensión
Estos son los materiales de ascensión de Nicole:
Kit de habilidades
Ataques — Allegoria
Ataque Normal: Proclama un decreto en la lengua primordial y realiza hasta 3 ataques que infligen Daño Pyro.
Ataque Cargado: Consume una cierta cantidad de Aguante para infligir Daño Pyro en área a los enemigos frente a ella tras un breve tiempo de lanzamiento.
Ataque Descendente: Nicole se lanza desde el aire hacia el suelo, dañando a todos los enemigos en su trayectoria e infligiendo además Daño Pyro en área al impactar.
Habilidad Elemental — Revelación: Luz no manifiesta
TdE: 16 s
Recrea un fugaz vistazo de una era antigua, cuando los ángeles actuaban bajo la autoridad de los cielos, otorgando el efecto Gracia de Kénosis a los miembros del equipo cercanos.
Este efecto:
- Aumenta el ATQ
- Inflige Daño Pyro en área
- Crea un Escudo de Luz Ardiente
La absorción de daño del escudo se basa en el ATQ de Nicole y absorbe Daño Pyro con un 250% de efectividad.
Habilidad Definitiva — Revelation: Ladder of Divine Ascent
TdE: 15 s
Coste de Energía: 60
Nicole teje el camino del destino con hilos dorados de luz, infligiendo Daño Pyro en área y entrando en el estado Silent Contemplation.
Cuando los personajes activos cercanos golpean a un enemigo:
- Se invoca una Arcane Projection
- Esta realiza un Ataque Coordinado
- Inflige Daño Elemental en área del mismo elemento del personaje activo
Importante:
- El daño escala con el ATQ del personaje correspondiente
- El daño se considera realizado por ese personaje
- Puede activarse una vez cada 3 s
- Máximo 4 activaciones por cada entrada en Silent Contemplation
Además, las Arcane Projections de los personajes Hexerei parecen tener una apariencia distinta…
Talentos Pasivos de Ascensión
Methexis (Pasiva de Ascensión 1)
Durante 20 s tras usar la Habilidad Elemental Revelation: Uncreated Light, Nicole “observa” continuamente al personaje activo.
Si el personaje observado permanece en el campo durante 3 s:
- Su efecto Grace of Kenosis mejora a Guidance of Theosis
- Obtiene 300 ATQ adicionales
Personajes Hexerei
Si el personaje observado es un personaje Hexerei, la mejora ocurre inmediatamente.
Cuando un personaje con Guidance of Theosis sale del campo:
- El efecto vuelve a ser Grace of Kenosis
Philokalia (Pasiva de Ascensión 4)
Cuando el Daño Elemental de personajes activos cercanos golpea a un enemigo:
- El propio efecto Grace of Kenosis de Nicole mejora a Guidance of Theosis durante 8 s.
Nepsis (Pasiva de Utilidad)
Mientras estés en Teyvat y fuera de combate:
- El Ataque Cargado de Nicole se convierte en Emissarial Guidance si ya posees la Brújula del Tesoro de la región actual.
Emissarial Guidance
Invoca Seelies cercanos para mostrar el camino, activando un efecto similar al de la Brújula del Tesoro regional.
Restricciones
- Tiempo de reutilización: 5 s
No funciona en:
- Dominios
- Dominios Semanales
- Espiral del Abismo
Pasiva Adicional — Witch's Eve Rite: Light in the Darkness
Tras completar Witch's Homework: The Role of a Guide...?, Nicole se convierte en un personaje Hexerei.
Si el equipo incluye al menos 2 personajes Hexerei:
- Obtienes el efecto Hexerei: Secret Rite
Hexerei: Secret Rite
Aumenta el daño de las Arcane Projections de personajes Hexerei en una cantidad equivalente al 300% del ATQ de Nicole.
Constelaciones
C1 — Do Not Be Afraid, Child Who Is Loved
Cuando el personaje activo golpea a un enemigo:
- Se invoca una Arcane Projection: Unity adicional
- Realiza un Ataque Coordinado
- Inflige Daño Elemental en área correspondiente al elemento del personaje activo
Daño
Inflige daño equivalente al 600% del ATQ del personaje.
Restricción
- Puede activarse una vez cada 6 s.
C2 — I Will Guide You and Show You the Path You Should Tread
Mejora los efectos de la Habilidad Elemental:
Grace of Kenosis
- Otorga 300 ATQ adicionales
- Este bono no cuenta para el límite del efecto
Guidance of Theosis
- Reduce la RES Elemental de los enemigos cercanos en un 25% según el elemento correspondiente
- No se acumula para el mismo elemento
Además:
- Al usar la Habilidad Elemental, los personajes activos cercanos también obtienen un Escudo de Luz Ardiente
C3 — A Lamp by Your Side, A Light to Shine the Way
Aumenta el nivel de:
- Revelation: Uncreated Light +3
Nivel máximo: 15
C4 — Whether Left or Right, No Matter Which Way You Turn
Cuando un personaje mejora de Grace of Kenosis a Guidance of Theosis:
- Nicole le otorga el efecto Pathfinder's Blessing durante 20 s
Cada personaje puede obtener este efecto una vez cada 16 s.
Pathfinder's Blessing
Aumenta el daño de:
- Ataques Normales
- Ataques Cargados
- Ataques Descendentes
- Habilidad Elemental
- Habilidad Definitiva
El aumento es equivalente al 70% del ATQ de Nicole.
Duración
El efecto desaparece:
- Tras activarse 8 veces
- O al terminar la duración
Si varios enemigos son golpeados simultáneamente:
- Se cuentan múltiples activaciones
Cada personaje lleva su propio contador independiente.
C5 — You Will Hear My Voice Beside You
Aumenta el nivel de:
- Revelation: Ladder of Divine Ascent +3
Nivel máximo: 15
C6 — This Is the Path, Walk It Without Delay
Cuando el efecto Grace of Kenosis de Nicole mejora a Guidance of Theosis:
- Todos los personajes cercanos también mejoran automáticamente
Además:
- Guidance of Theosis ya no volverá a convertirse en Grace of Kenosis
Efecto adicional
Los personajes con Guidance of Theosis:
- Ignoran el 40% de la DEF de los enemigos al infligir daño.
Mejores armas
Nicole destaca como uno de los supports más potentes de la versión 6.6, así que elegir el catalizador adecuado marcará una gran diferencia en su rendimiento. Estas son las opciones más recomendables para potenciar sus escudos, aumentar sus buffs de ATQ y mejorar el daño general del equipo.
- Angelos’ Heptades (R1)
El catalizador exclusivo de Nicole está claramente diseñado alrededor de su kit. Su enorme aporte de ATQ permite que los beneficios que entrega al grupo alcancen cifras altísimas, mientras que su pasiva añade todavía más daño para el personaje en campo.
Es, con diferencia, la opción más fuerte para cualquier build centrada en maximizar el apoyo ofensivo de Nicole.
- Starcaller’s Watch (R1)
Una alternativa premium muy competitiva. Aunque queda un pequeño escalón por debajo de su arma signature, mantiene buffs ofensivos muy potentes y ofrece una duración más cómoda durante las rotaciones del equipo.
Si no piensan tirar por el arma exclusiva, esta probablemente sea la mejor sustituta.
- Atlas Celestial / Skyward Atlas (R1)
El clásico catalizador del banner permanente sigue funcionando perfectamente gracias a su enorme estadística de ataque base. Nicole aprovecha muy bien cualquier arma que aumente directamente su ATQ, así que Atlas Celestial continúa siendo una opción extremadamente consistente.
También pueden servir otros catalizadores ofensivos con mucho ATQ%.
- Cuentos de Cazadores de Dragones (R5)
Aunque sea un arma de tres estrellas, sigue siendo una auténtica locura para supports. El buff de ATQ que entrega al personaje activo compensa gran parte de la pérdida de estadísticas propias de Nicole.
En cuentas F2P sigue siendo una de las elecciones más eficientes, especialmente en equipos donde las rotaciones estén bien optimizadas.
- Ojo del Juramento (R5)
Una opción cómoda y equilibrada que mezcla ATQ y Recarga de Energía, dos estadísticas muy importantes para Nicole. Facilita muchísimo tener disponible la definitiva en cada rotación.
El problema es que solo estuvo disponible durante un evento antiguo y actualmente ya no puede obtenerse.
- Códice de Favonius (R5)
Pensada sobre todo para equipos con necesidades altas de energía. Gracias a las partículas extra que genera, Nicole puede ayudar a recargar al grupo mientras mantiene una rotación mucho más fluida.
Eso sí, obliga a invertir algo más en Probabilidad CRIT para activar la pasiva con regularidad.
Mejores artefactos
- Dádiva Celestial
El nuevo set de la versión 6.6 es, sin discusión, la mejor opción para Nicole. Gracias a su efecto de bonificación de daño elemental para todo el equipo, ofrece un impacto enorme en prácticamente cualquier composición.
Además, Nicole aprovecha especialmente bien este conjunto porque puede mantener el buff activo durante gran parte de la rotación, algo que pocos supports pueden hacer de forma tan constante.
En la mayoría de equipos, será el set recomendado casi obligatoriamente.
- Ritual Antiguo de la Nobleza
Si otro personaje del equipo ya lleva equipado Dádiva Celestial, esta pasa a ser una alternativa muy sólida. El aumento de ATQ tras lanzar la definitiva sigue siendo extremadamente útil para composiciones centradas en hypercarry.
Eso sí, depende mucho más de tener disponible la Ulti en cada rotación.
- Combinaciones de 2 piezas de ATQ%
Sets como:
- Final del Gladiador
- Un Día Tallado por los Vientos Ascendentes
- Reminiscencia de la Purificación
También funcionan correctamente en builds más simples o temporales.
Estas combinaciones ayudan a subir el ATQ total de Nicole y, en consecuencia, mejoran la potencia de los buffs que entrega al equipo.
Mejores equipos
Equipos Anemo DPS
- Nicole / Varka / Durin / Prune
- Nicole / Venti / Durin / Faruzan
- Nicole / Xiao / Durin / Faruzan
- Nicole / Wanderer / Durin / Faruzan
- Nicole / Chasca / Durin / Iansan
Equipos Cryo DPS
- Nicole / Durin / Emilie / Wriothesley
- Nicole / Durin / Xilonen / Ganyu
- Nicole / Durin / Citlali / Lohen
- Nicole / Durin / Emilie / Lohen
Equipos Pyro DPS
- Nicole / Durin / Emilie / Lyney
- Nicole / Durin / Albedo / Klee
- Nicole / Fischl / Chevreuse / Yoimiya
- Nicole / Durin / Emilie / Klee
- Nicole / Mona / Yelan / Hu Tao
Equipos Electro DPS
- Nicole / Durin / Chevreuse / Razor
- Nicole / Durin / Chevreuse / Clorinde
- Nicole / Durin / Chevreuse / Raiden Shogun
- Nicole / Fischl / Chevreuse / Varesa
- Nicole / Durin / Chevreuse / Cyno
- Nicole / Fischl / Chevreuse / Keqing
Equipos Dendro DPS
- Nicole / Durin / Emilie / Kinich
- Nicole / Durin / Iansan / Kinich
Equipos Geo DPS
- Nicole / Navia / Durin / Albedo
- Nicole / Navia / Durin / Xilonen
- Nicole / Ningguang / Durin / Albedo
En SPORT te contamos todas las novedades de Genshin Impact, personajes, mejoras, kit de habilidades, materiales de ascensión y más.
- ¿Colapsará el fútbol? Bank of America predice un traspaso de 1000 millones
- Desvelan el plan oculto por el cual Florentino Pérez anunció las elecciones
- La intrahistoria de Álvaro Cortés, la nueva apuesta de Flick: 'Es un animal; hay central para muchos años
- Carles Marcos, experto en psicología deportiva, sobre Florentino Pérez: 'Tiene un perfil narcisista donde la palabra no es un puente para transmitir información, sino un espejo para reflejar su propia imagen
- Brian Fariñas, una perla de La Masia que apunta a salir
- Lewandowski se despedirá del Spotify Camp Nou ante el Betis con Arabia Saudí en el horizonte
- Araujo no piensa moverse del Barça
- Reacciones y polémica del Real Madrid- Oviedo de LaLiga EA Sports