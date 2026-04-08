Nicole ha sido desvelada en Genshin Impact y este es su gameplay

La llegada de Nicole está a la vuelta de la esquina. Genshin Impact cuenta los días para que su nuevo personaje sea una realidad, aunque la versión 6.6 todavía está por llegar mientras HoYoverse aumenta la expectación por las futuras novedades del juego.

Este miércoles, como es habitual, era un día marcado en rojo para la comunidad de Genshin Impact. La llegada de la versión 6.5 venía con los primeros leaks de la Beta de la 6.6, una actualización realmente especial con la llegada de Nicole, Lohen y Prune. Los avances de la siguiente actualización han confirmado los rumores y cada vez se conocen más detalles de los kits de habilidades de los personajes.

Entre ellos, Nicole ha sido el que más expectación ha generado. Se ha confirmado que el personaje 5 estrellas es un support con habilidades de escudo y bajadas de resistencias. Con su habilidad elemental (E), Nicole genera un escudo protector y con su definitiva (Q) despliega un campo que aumenta el ataque y proporciona una especie de clones para los personajes en campo que contribuyen a los ataques del DPS.

Las primeras imágenes muestran su gameplay y las habilidades que traerá consigo Nicole para la versión 6.6. Además de su kit, también se han podido conocer más cosas de Nicole como el catalizador que portará o el splash art del nuevo personaje de Genshin Impact. La expectación está por las nubes, aunque todavía quedará disfrutar de la versión 6.5 antes de que Skirk haga su aparición en la 6.6.