Mushkaa pone voz al himno de VALORANT para las Finales del VCT EMEA 2026 en Barcelona

Con motivo de las Finales del VCT EMEA Stage 2 2026, que se disputarán del 28 al 30 de agosto en la Olimpic Arena de Badalona, Mushkaa será la encargada de dar una nueva vida a 'Villain (Take the Shot)', el himno del circuito competitivo de VALORANT. La artista catalana firma un remix en español y catalán que busca convertirse en la banda sonora del mayor evento de VALORANT en Europa, Oriente Medio y África.

La colaboración supone un guiño a la ciudad anfitriona y a la identidad cultural de Catalunya. Riot Games ha apostado por una de las voces con mayor proyección de la música urbana española para transformar uno de los temas más reconocibles de la comunidad de VALORANT en una versión con un marcado sello local, sin perder la energía que caracteriza a la canción original.

Publicado por primera vez en 2024, Villain (Take the Shot) se convirtió rápidamente en uno de los grandes himnos del shooter táctico de Riot Games. Creado por Barns Courtney, ARB4 y Eytan Peled, el tema acumula ya más de 6,6 millones de reproducciones en Spotify, consolidándose como una de las canciones más populares del universo musical de VALORANT.

Ahora, Mushkaa aporta su propio estilo al éxito original con una reinterpretación que combina el español y el catalán y que servirá para acompañar la llegada de miles de aficionados a Barcelona durante las finales del VCT EMEA. Además, la cantante estrenará el remix en directo por primera vez durante el evento, en una actuación exclusiva previa a la gran final de la competición.

Barcelona, sede histórica

La elección de Barcelona como escenario tampoco es casual. Las Finales del VCT EMEA Stage 2 de 2026 marcarán un antes y un después en la historia del campeonato al convertirse en el primer gran evento del circuito celebrado fuera de su sede habitual en Berlín. La Olimpic Arena de Badalona acogerá por primera vez el desenlace de la temporada europea, llevando la competición a un recinto de gran capacidad y acercando el espectáculo a una nueva afición.

El lanzamiento del remix también amplía el catálogo de Riot Games Music, que ya supera las 1.000 canciones publicadas, cerca de 60 de ellas relacionadas con VALORANT. En conjunto, la música del shooter acumula más de 700 millones de reproducciones en todo el mundo, confirmando el peso que las producciones musicales han adquirido dentro del ecosistema de Riot Games.

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Con esta colaboración, Riot busca convertir las Finales del VCT EMEA Stage 2 en una experiencia que vaya más allá de la competición. Música en directo, una artista local de primer nivel y el estreno de un nuevo himno servirán para acompañar un evento que reunirá a los mejores equipos de la región del 28 al 30 de agosto en Badalona y que supondrá uno de los mayores acontecimientos de los esports celebrados en España durante 2026.