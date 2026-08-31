POKÉMON
Mundial de Pokémon 2026: todos los campeones de VGC, TCG, GO y UNITE
El torneo celebrado en San Francisco coronó a los mejores jugadores del mundo en Pokémon Champions, TCG, Pokémon GO y Pokémon UNITE
El Mundial de Pokémon 2026 ha cerrado sus puertas y ya tiene a sus nuevos campeones. San Francisco reunió del 28 al 30 de agosto a algunos de los mejores jugadores del planeta para decidir los títulos mundiales de Pokémon VGC, Pokémon TCG, Pokémon GO y Pokémon UNITE, las cuatro grandes disciplinas competitivas presentes en el evento. Y no faltaron emociones fuertes.
En la competición de videojuegos, disputada en Pokémon Champions, Japón se llevó dos de los tres títulos. Kazuki Kage se proclamó campeón mundial en categoría Junior, Vikram Thiagarajan hizo lo propio en Senior y Takuma Yamazaki conquistó la categoría Masters, la de mayor nivel competitivo.
Pokémon TCG también coronó a tres nuevos campeones mundiales. Yuta Araki ganó en Junior, Jake Ng se impuso en Senior y Andrew Hedrick se llevó el título de Masters. En las otras dos disciplinas, GGs489hiromaru conquistó el Mundial de Pokémon GO, mientras que ZETA DIVISION derrotó a KOMAÏ para proclamarse campeón de Pokémon UNITE.
El torneo puso así el cierre a la temporada competitiva de 2026 después de tres días de competición en San Francisco y dejó definidos a los nuevos campeones mundiales de la franquicia. La edición de 2027 se disputará en Singapur.
Todos los campeones del Mundial de Pokémon 2026
Pokémon VGC / Pokémon Champions
- Junior: Kazuki Kage
- Senior: Vikram Thiagarajan
- Masters: Takuma Yamazaki
Pokémon TCG
- Junior: Yuta Araki
- Senior: Jake Ng
- Masters: Andrew Hedrick
Pokémon GO
- Campeón: GGs489hiromaru
Pokémon UNITE
- Campeón: ZETA DIVISION
- ¡Gabriel Jesus, fichaje sorpresa del Barça para el '9'!
- El Barça trabaja en un trueque Balde-Dimarco con el Inter de Milán
- Mercado de oro para el Barça
- El hijo de Miguel Induráin: 'Nunca pensé en ser como mi padre, porque es muy difícil. No hago ciclismo de forma profesional pero sigo disfrutando de este deporte
- Araujo, Jacquet y un nuevo rol en Anfield
- Real Madrid - Málaga, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- La llegada de Gabriel Jesús no cierra la 'vía Julián': el Barça volverá a intentarlo en enero
- Sprint MotoGP del GP de Aragón: resumen, resultado y tiempos de Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta