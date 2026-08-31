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Mundial de Pokémon 2026: todos los campeones de VGC, TCG, GO y UNITE

El torneo celebrado en San Francisco coronó a los mejores jugadores del mundo en Pokémon Champions, TCG, Pokémon GO y Pokémon UNITE

Andrew Hedrick, campeón de TCG

Andrew Hedrick, campeón de TCG / Pokémon

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial de Pokémon 2026 ha cerrado sus puertas y ya tiene a sus nuevos campeones. San Francisco reunió del 28 al 30 de agosto a algunos de los mejores jugadores del planeta para decidir los títulos mundiales de Pokémon VGC, Pokémon TCG, Pokémon GO y Pokémon UNITE, las cuatro grandes disciplinas competitivas presentes en el evento. Y no faltaron emociones fuertes.

En la competición de videojuegos, disputada en Pokémon Champions, Japón se llevó dos de los tres títulos. Kazuki Kage se proclamó campeón mundial en categoría Junior, Vikram Thiagarajan hizo lo propio en Senior y Takuma Yamazaki conquistó la categoría Masters, la de mayor nivel competitivo.

Pokémon TCG también coronó a tres nuevos campeones mundiales. Yuta Araki ganó en Junior, Jake Ng se impuso en Senior y Andrew Hedrick se llevó el título de Masters. En las otras dos disciplinas, GGs489hiromaru conquistó el Mundial de Pokémon GO, mientras que ZETA DIVISION derrotó a KOMAÏ para proclamarse campeón de Pokémon UNITE.

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El torneo puso así el cierre a la temporada competitiva de 2026 después de tres días de competición en San Francisco y dejó definidos a los nuevos campeones mundiales de la franquicia. La edición de 2027 se disputará en Singapur.

Todos los campeones del Mundial de Pokémon 2026

Pokémon VGC / Pokémon Champions

  • Junior: Kazuki Kage
  • Senior: Vikram Thiagarajan
  • Masters: Takuma Yamazaki

Pokémon TCG

  • Junior: Yuta Araki
  • Senior: Jake Ng
  • Masters: Andrew Hedrick

Pokémon GO

  • Campeón: GGs489hiromaru

Pokémon UNITE

  • Campeón: ZETA DIVISION

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