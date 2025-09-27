Movistar KOI vs FNATIC: horario y dónde ver hoy las semifinales de las LEC Summer Finals en Madrid

Las LEC Summer Finals 2025 ya están aquí. Después de todo un split de verano lleno de emociones, el LoL competitivo en Europa vive este fin de semana su momento más importante de la temporada en La Caja Mágica, en Madrid. Te contamos a qué hora y dónde hoy ver las semifinales de las Finales de Verano de la LEC 2025 entre Movistar KOI y FNATIC online y en directo.

Movistar KOI consiguió se aseguró participar en las semifinales del lado perdedor de los playoffs tras perder en el cuadro vencedor contra G2. El equipo español de Ibai Llanos tendrá el apoyo de su público en La Caja Mágica para intentar conseguir un pase para la final de este domingo, donde ya espera G2.

FNATIC, por su parte, superó a Karmine CORP este viernes y se clasificó para las semifinales del lado perdedor de los playoffs donde deberá enfrentarse a Movistar KOI. La alegría para FNATIC fue doble, ya que consiguieron el último billete para los Worlds 2025 en China y siguieron con su impecable racha de participación en los Mundiales de League of Legends.

En la final espera ya G2, que consiguió su clasificación por vía directa tras vencer a Movistar KOI en las semifinales del lado ganador de los playoffs. El equipo de Caps, Brokenblade, Hans Sama y compañía llegan como favoritos, aunque tanto Movistar KOI como FNATIC tienen armas suficientes como para terminar siendo campeones de las LEC Summer Finals en Madrid.

HORARIO SEMIFINALES MOVISTAR KOI vs FNATIC DE LEAGUE OF LEGENDS HOY

Las semifinales de las LEC Summer Finals 2025 de League of Legends entre Movistar KOI y FNATIC se disputan hoy sábado a las 17:00 horas (CET). El partido se disputará en La Caja Mágica de Madrid con aforo total para presenciar qué equipo conseguirá el último billete para la final de este domingo.

DÓNDE VER HOY LAS LEC SUMMER FINALS DE LEAGUE OF LEGENDS

El partido entre Movistar KOI y FNATIC de las LEC Summer Finals 2025 de League of Legends se podrá seguir en directo hoy a través de Twitch. Los canales habituales de la LEC y de la LVPes transmitirán en vivo los partidos del fin de semana en Madrid, así como también habrá co-streams con figuras como Kameto, Caedrel, Jankos o el propio Movistar KOI. En la Caja Mágica, la narración oficial correrá a cargo de Wolk, Noa, Champi y Fernando Cardenete, los casters españoles, premiando así el talento nacional.