Movistar KOI vibra con Madrid y será el rival de G2 en la final

Movistar KOI hizo vibrar Madrid y superó a FNATIC para pasar a la final del split de verano en la LEC. El equipo español demostró su superioridad tanto en el draft como a nivel de gameplay y se cita con G2 por el título en La Caja Mágica (3-1).

El recinto madrileño se llenó al completo para vivir las semifinales del lado perdedor de las LEC Finals a todo color. Era el turno del equipo local, de Movistar KOI, aunque el corazón estaba dividido con Razork y Oscarinin en el lado opuesto de la grieta.

Arrancó la serie con un primer mapa donde no hubo rival. Jojopyun con su Talliyah demostró que estaba más entonado que Poby este sábado, mientras que Elyoya hizo de las suyas con su Pantheon que sacó a relucir las costuras de un FNATIC que se mostró realmente fuerte este viernes contra Karmine Corp. El primer mapa fue suyo sin contestación (1-0).

La respuesta de FNATIC iba a ser inmediata; un draft con Orianna y Nocturne hacía prever numerosas escaramuzas en la jungla. Y cumplieron con sus amenazas; en esta ocasión fue Razork quien ganó la partida a Elyoya y el segundo mapa cayó del lado de los ingleses no sin sufrimiento (1-1).

Camino a la final

Y entonces apareció Myrwn. Y con Myrwn desaparecieron todas las dudas. Su tercer mapa con K'Sante fue un auténtico abuso, jugando con los límites de un campeón que en buenas manos es prácticamente imparable. Entre sus jugadas 2v1 y las cazadas de Elyoya con Jarvan sellaron una victoria que fue realmente limpia (2-1).

Y llegó el momento de la verdad con el cuarto mapa. FNATIC sacó todas sus armas, aunque el pick de Trundle en la toplane no fue lo que esperaba el equipo británico. Un enorme Supa con Ezreal llevó en volandas a su equipo, que se citará este domingo contra G2 en La Caja Mágica de Madrid por el título de la LEC (17:00 horas).

Como aperitivo de la competición, desde las 11 de la mañana la LEC XPO en Plaza de España acogió a miles de aficionados, jóvenes, familias y turistas de todo el mundo, que disfrutaron de juegos y actividades para festejar el universo de Runeterra, sellar su pasaporte y conocer los próximos lanzamientos de Riot Games, Riftbound y 2XKO. El concurso internacional EMEA Cosplay Grand Tour finalizó con el triunfo de una de las finalistas españolas, Ju Tsukino (Juliana Alves Pereira Vicente) con un cosplay de Leona High Noon.