League of Legends

Movistar KOI se cita con Karmine Corp en las semifinales de Badalona; GIANTX no fue rival

El equipo malagueño no tuvo opciones contra los franceses, que simplemente les pasaron por encima en la serie

Karmine Corp, semifinalistas en la LEC Versus en Badalona

Karmine Corp, semifinalistas en la LEC Versus en Badalona / Hara Amoros

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Badalona

Karmine Corp cumplió con todos los pronósticos y pasó por encima de GIANTX en la penúltima ronda del Lower Bracket del LEC Versus (3-0). Los franceses no tuvieron piedad de los malagueños a pesar de contar con el público a su favor y se citan con Movistar KOI en las semifinales en Badalona, donde tendrán el factor campo a su favor.

No tuvo mucha historia una serie que se vaticinaba complicada para el equipo español. A pesar de que Karmine Corp había caído al Lower Bracket, lo cierto es que los franceses terminaron primeros en el Split Regular y la papeleta de favoritos era suya. El equipo de Kameto cumplió con lo que se esperaba y no solamente venció a GIANTX, sino que les pasó completamente por encima.

Gracias a un Caliste espectacular y un Canna preciso en los momentos importantes, el equipo francés se paseó por la Grieta del Invocador de principio a fin. Solamente estuvo igualado el tercer mapa, donde GIANTX tomó la delantera desde el principio, pero terminó siendo penalizado gracias a un flanco bestial del Kennen de Canna.

El público de Badalona, que acoge en el Estadi Olímpic las finales de la LEC Versus, intentó sumar su granito de arena toda la serie y animó hasta el final, pero el nivel mostrado en partida era indicativo de que la serie no iba a durar mucho. No lo hizo y los franceses pasaron de ronda sin apenas despeinarse.

Ahora llega el turno de Movistar KOI, que entra en escena en la última ronda del Lower Bracket. El momento esperado por el público español ha llegado y el equipo de Ibai Llanos no puede fallar. En la final espera G2 y KOI quiere dar una alegría a su gente tras la decepción en Madrid en el Split de Verano de 2025.

