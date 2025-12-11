Mike McCabe, CEO de la Esports World Cup Fundation: "Queremos desafiar al deporte tradicional; ya hemos eclipsado eventos como el Open de Australia"

Los Esports llegaron a Arabia y con ello el desarrollo de la industria entró en una nueva dimensión. No es solo un decir, sino más bien una realidad inapelable; la creación de la Esports World Cup en 2024, el evento competitivo con la mayor bolsa de premios de la historia, transformó por completo el calendario de equipos y competiciones que atendieron a los cantos de sirena de Arabia sin apenas pensarlo. No es para menos, y es que entre los múltiples desafíos que tiene el sector, impulsar una industria sostenible para clubes, jugadores y desarrolladores en el tiempo ha sido siempre el más complicado de ellos.

La solución es complicada, aunque pasa en parte por las manos de personas como Mike McCabe, CEO de la Esports World Cup Fundation que organiza la competición anual en Arabia. Desde Riad, donde se celebra la conferencia Momentum 2025, un encuentro entre la financiación para el desarrollo y la acción, el directivo atiende a SPORT para conversar sobre los desafíos de la industria y las perspectivas de futuro que tiene el evento en los próximos años.

Pregunta: ¿Qué te ha convencido para unirte a un proyecto como éste?

Respuesta: Lo que realmente me atrajo a esta oportunidad fueron tres cosas diferentes. Una era el compromiso de todo el gobierno y todo el sector comercial para desarrollar el sector de los videojuegos aquí en Arabia Saudí. Hay una verdadera pasión; el 70% de la población se identifica como jugadores. El segundo era alrededor del objetivo: construir la sostenibilidad en general de los Esports, poder crearlo a cada nivel y apoyarlo desde el punto de vista de un desarrollador, de un club, de un jugador y de un fan. Y eso fue algo increíble y realmente único. Y el tercero era la autonomía, la capacidad de actuar rápidamente.

Ha sido un crecimiento exponencial...

En dos años hemos pasado de no tener este evento a ser el mayor evento de Esports mundial. Es un crecimiento muy rápido. Y eso es porque hemos podido tomar decisiones, hemos podido empujar las fronteras, y muchos de nosotros vienen de la industria de videojuegos, así que tenemos esas relaciones y podemos llevar la industria con nosotros en este viaje.

¿Cuál es la misión del proyecto a largo plazo?

Queremos hacer de los Esports un deporte global y desafiar el deporte tradicional. Y ya estamos empezando a ver eso. La visión que tuvimos durante el verano, la escala de visitas... estamos eclipsando grandes eventos mundiales como el Open de Australia en tenis. Ese es uno. El segundo es la idea de hacer de los Esports un entorno más sostenible, es otro foco clave para nosotros, porque lo que ha pasado es que los Esports aparecieron hace tiempo, pero el crecimiento ha sido demasiado pausado . Y así, construir patrones, y construir la capacidad para, ya sean los clubes o desarrolladores, de invertir a largo plazo en el ecosistema, es algo importante para nosotros. Y podemos actuar como un puente a través de la Esports World Cup Fundation.

Mencionaste en entrevistas anteriores que 2025 fue un paso adelante en el proyecto. ¿Cuáles fueron las decisiones clave que llevaron a esos cambios?

El primero fue la confianza y el compromiso de los desarrolladores. Las personas que crean los juegos entendieron lo que era la visión y se quedaron en ella. El segundo tiene que ver con el contenido y la diversidad de contenido que creamos y el alcance global que pudimos alcanzar. Vimos nuestra visibilidad global, teníamos más de 90 plataformas de medios donde publicábamos globalmente durante esos siete meses, lo cual fue una gran expansión y eso llevó al alcance global a otro nivel también. Y el tercero es realmente el hecho de que teníamos una fundación muy fuerte que construir. Sabíamos lo que queríamos tratar de lograr y pudimos enfocarnos a través de los 10 meses para poder traer esas cosas a la vida.

Hablando de la selección de juegos, es siempre un tema importante en este tipo de eventos. Ahora hay un aumento en el número de juegos, el número de torneos, pero algunos fans pueden decir que hay algunos juegos que faltan. ¿Cómo decidís cuáles son los títulos para la Copa del Mundo de Esports?

La selección es compleja. No diría que sea un problema. Es una posición increíblemente afortunada que haya tantos juegos increíbles. Estamos bendecidos con el desarrollo del mundo y hay muchos nuevos juegos que salen cada año. El desafío que tenemos es que estamos confinados por el tiempo y por las etapas. Tenemos que ser selectivos sobre qué queremos traer y siempre evolucionamos y traemos nuevos juegos de diferentes maneras. La parte más importante para nosotros es la comunidad. Somos un evento global y queremos tener un evento que resuene con una audiencia global. Por lo tanto, la comunidad es lo primero. El compromiso de los desarrolladores y que los anunciantes que quieran ser parte de esto y ayudarnos en este viaje es la segunda parte. El horario competitivo es el tercero. Estamos construyendo un evento de 7 semanas y un calendario comprimido para muchos de los desarrolladores. Este año tuvimos 24 juegos en el campeonato de clubes...

Os expandís a otros mercados, a otros países... aunque siempre hay el desafío de mantener esta experiencia global en todos los ecosistemas. ¿Cómo planeas mantener esta misma experiencia en todos estos países y mercados que son diferentes entre ellos?

Desde la perspectiva de la Copa del Mundo de Esports tenemos el programa de clubes que es donde podemos ayudar a impulsar al ecosistema desde un punto de vista más básico. Nosotros proporcionamos financiamiento a esos clubes para ayudarlos a construir sus equipos y su sostenibilidad a largo plazo. Y luego, con la Copa de Naciones, con lo que lanzaremos el próximo año en noviembre del 2026, donde tendremos una competición donde empujamos el acelerador de los países que pueden participar. Vemos eso como una oportunidad para empujar ese crecimiento en muchos más países y no podemos esperar. Creemos que será una gran oportunidad para abrir una nueva audiencia a Esports.

Si pudieras cambiar el modelo global de Esports alrededor del mundo ¿qué cosas cambiarías si tuvieras toda la libertad de hacerlo?

Es una pregunta difícil. Quiero que todos los países tengan un nivel similar de desarrollo. Quiero que todos los países tuvieran un nivel de apoyo del gobierno central para poder ayudar a establecer el modelo de Esports en el que muchos países han creado pasos para los atletas de deportes tradicionales. La esperanza es que con la Copa de Naciones se va a iluminar no solo una oportunidad o un paso para los atletas sino que va a crear otros atletas que están luchando en videojuegos, igual que han luchado en los deportes tradicionales. Y va a tomar tiempo. Y no todos los países se moverán al mismo tiempo, pero eso está bien. Eso es igual que en otros deportes. Pero necesitamos crear ese momentum.

A cinco años, ¿qué quieres que quede crees que lograr el proyecto para poder sentirse orgulloso del trabajo realizado?

Creo que en cinco años me gustaría estar en un lugar en el que hay incluso más diversidad en cuanto a los atletas que tenemos aquí en la competición. Este año tuvimos más de 100 países representando clubes en el mundo, estamos en siete semanas y hay 25 torneos en este momento. No necesariamente aumentaremos el número de semanas, pero definitivamente estaríamos buscando aumentar el número de torneos y la escala del festival que tenemos aquí también. Así que para nosotros, si podemos hacer pasos para que haya más jugadores, me haría sentir orgulloso.