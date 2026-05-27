Messi regala sus trading cards firmadas: así puedes conseguirlas

Sabemos de sobras lo costosas que son las cartas firmadas 'on card'. En SPORT, hace apenas semanas, el director general de Panini España Lluis Torrent desveló las barbaridades que se pagan: "Yo tengo fotografías de verdaderas monstruosidades. Alguna carta que se ha pagado más de cinco millones de dólares en Estados Unidos". Ahora, Adidas ha logrado dar con la tecla y captar al público más coleccionista.

La empresa alemana se ha unido con 'Kith' junto a Messi en una nueva colección colaborativa que celebra el 20 aniversario del debut profesional de Messi, junto con el 15 aniversario de Kith.

Cromo de Messi firmado (derecha), propiedad de Ferran Roig / Javi Ferrándiz

Lanzada a nivel mundial el 29 de mayo, la colección fue diseñada en colaboración por el fundador de Kith, Ronnie Fieg, y Leo a lo largo de un año, y combina ropa de fútbol de alto rendimiento con prendas de estilo de vida. La marca de Kith, Adidas y Messi aparecen en toda la colección, junto con escudos conmemorativos de aniversario.

La gama de alto rendimiento incluye camisetas inspiradas en momentos clave de la carrera de Messi, estilos inspirados en 2006 con su número 19 original y equipaciones actualizadas que muestran su icónico número 10. Cada camiseta viene con pantalones cortos a juego, mientras que otros productos incluyen camisetas y guantes de portero, chándales, sudaderas de calentamiento, calcetines y hasta balones de fútbol con la marca compartida.

Para celebrar el lanzamiento, las marcas crearon dos tarjetas coleccionables de edición limitada con imágenes de Messi y el diseño de la colección. Las tarjetas se incluirán con la compra de camisetas y calzado seleccionados, mientras que menos de 100 versiones firmadas y autenticadas por PSA se insertarán aleatoriamente en los pedidos en línea y en tienda, todas con su rúbrica 'on card' (es decir, firmada de su puño y letra en la propia carta).

Para hacerse una idea, solo basta con hacer una pequeña búsqueda en plataformas como 'Ebay', donde cromos de Messi firmados sobrepasan fácilmente los miles de euros, aún sin estar gradeados por PSA. Por tanto, obtener una será una pieza bastante apetecida.

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Mientras tanto, la colección de estilo de vida combina la estética a medida de Kith con la herencia deportiva de adidas Football, presentando trajes de doble botonadura, blazers cruzados con pantalones cortos a juego, conjuntos de mezclilla lavada, polos de punto, chándales de lana y accesorios de cuero. La colaboración también presenta seis estilos de calzado que abarcan tanto las categorías de alto rendimiento como las casuales.