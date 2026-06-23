Mega-Rayquaza vuelve a Pokémon TCG: esta es la fecha de salida de Dominio Delta en España y Europa

Mega-Rayquaza vuelve a reclamar el cielo del JCC Pokémon. The Pokémon Company ha presentado Dominio Delta, la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables que colocará al legendario Pokémon de Hoenn como gran protagonista de la futura colección de cartas, una que apunta directamente al corazón de los coleccionistas y jugadores competitivos.

El anuncio llega en plena etapa de las Megaevoluciones y con Rayquaza como gran reclamo. No es un Pokémon cualquiera: su versión Mega siempre ha tenido un aura especial entre jugadores, coleccionistas y fans competitivos, y su vuelta al JCC Pokémon promete convertirse en uno de los grandes lanzamientos de la recta final del año.

Eso sí, el regreso de Mega-Rayquaza no será inmediato. Antes de la llegada de Dominio Delta, el calendario del JCC Pokémon todavía tiene varias paradas importantes por delante, con expansiones como Oscuridad Absoluta y la esperada Celebración 30.º Aniversario, dos lanzamientos llamados a mantener vivo el interés de la comunidad antes del desembarco del legendario de Hoenn.

Esa hoja de ruta refuerza la sensación de que Pokémon quiere estirar al máximo el momento dulce de las Megaevoluciones. Cada nueva expansión está funcionando como una pieza más dentro de una etapa pensada tanto para mover el metajuego competitivo como para alimentar la fiebre coleccionista, con cartas especiales, rarezas llamativas y grandes Pokémon como protagonistas.

Además, el movimiento no se queda solo en las cartas físicas. Pokémon también ha presentado Dominador de los Cielos, la expansión de JCC Pokémon Pocket que seguirá la misma línea temática y llevará a Rayquaza al juego móvil, reforzando la conexión entre el formato digital y el TCG tradicional.

Cuándo sale Dominio Delta, la expansión de Mega-Rayquaza de Pokémon TCG

La expansión Dominio Delta de JCC Pokémon tiene previsto su lanzamiento en España y Europa el 6 de noviembre de 2026. Ese será el día marcado para que los entrenadores puedan empezar la caza de los nuevos sobres y, sobre todo, de Mega-Rayquaza ex, la carta llamada a convertirse en el gran objeto de deseo del set.

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En el caso de JCC Pokémon Pocket, la expansión Dominador de los Cielos llegará antes al formato digital, concretamente en julio, y servirá como primer gran aperitivo para los fans de Rayquaza. Con el Pokémon legendario de Hoenn como protagonista absoluto, Pokémon prepara una doble ofensiva para conquistar tanto a los jugadores del móvil como a los coleccionistas del TCG físico.