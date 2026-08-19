Las medias del Barcelona en EA Sports FC 27: Lamine Yamal se dispara y sorpresa con Cubarsí y Pedri

EA Sports FC 27 está a la vuelta de la esquina y eso es sinónimo de uno de los momentos más esperado por los fans: conocer las medias de los futbolistas de cada equipo. EA Sports empieza a dar a conocer las valoraciones de los futbolistas para la próxima edición del popular videojuego, no sin polémica como siempre es habitual.

En el caso del FC Barcelona, las medias de los jugadores del conjunto azulgrana no han pasado nada desapercibidas. La llegada de Rodri, que vuelve a tener 90 de media como la temporada anterior con el Manchester City, pone al equipo en una mejor posición que en años anteriores, pero no es el único jugador de la plantilla que llega a cotas tan altas.

Las medias de los jugadores del FC Barcelona, desveladas / Twitter

Lamine Yamal y Pedri también compartirán el 90 de media, solamente superados en el videojuego por Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con 91 de valoración. EA Sports premia la temporada de ambos jugadores azulgranas, aunque los pone por debajo del delantero francés y del noruego que serán las estrellas de esta edición.

En las demás líneas hay sorpresas. Raphinha baja a los 88 de media, Frenkie De Jong tendrá 86 de valoración y tienen una importante subida tanto Joan Garcia (86), Pau Cubarsí (86) como Eric Garcia (85). Fermín se queda con 85 también y Dani Olmo, con 84. Los recién llegados, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, comparten media en 82.

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Pedri — 90

Lamine Yamal — 90

Rodri — 90

Raphinha — 88

Frenkie de Jong — 86

Joan García — 86

Pau Cubarsí — 86

Jules Koundé — 85

Eric García — 85

Fermín — 85

Dani Olmo — 84

Gavi — 83

Anthony Gordon — 82

Karim Adeyemi — 82

Alejandro Balde — 82

Wojciech Szczęsny — 81

Gerard Martín — 79

Andreas Christensen — 79

Marc Bernal — 78

Marc Casadó — 78

Roony Bardghji — 74

Héctor Fort — 72

Áron Yaakobishvili — 70

EA Sports FC 27 saldrá oficialmente a la venta el próximo 25 de septiembre de 2026, aunque quienes tengan las ediciones Ultimate o Ultimate Plus podrán disfrutar de acceso anticipado desde el 18 de septiembre. Antes de que llegue ese momento, las nuevas valoraciones ya prometen alimentar el debate.