Las medias del Barça en el EA Sports FC 26: sorpresa con Lamine, Pedri y Cubarsí

Ya queda menos para que el EA Sports FC 26 sea una realidad. El videojuego desarrollado por Electronic Arts llegará este 26 de septiembre en una edición cargada de novedades que promete mucho entretenimiento a los mandos.

Si hay algo que interesa a los usuarios es conocer qué media tendrán los jugadores en el modo Ultimate Team. EA Sports ha conseguido crear una enorme expectación cuando se acerca la fecha de lanzamiento de su videojuego para saber cómo serán las cartas de los mejores futbolistas del mundo. Y, como cada año, las valoraciones han dado mucho de que hablar.

Una serie de filtraciones han dado a conocer algunos detalles interesantes sobre las medias que tendrán ciertos jugadores en el EA Sports FC 26. Si nos centramos en el FC Barcelona, el club azulgrana tendrá un subidón en sus valoraciones gracias a los éxitos conquistados la temporada pasada a las órdenes de Hansi Flick.

Sorprende, entre otras cosas, que Raphinha (89) sea el jugador con más media del equipo junto a Pedri (89) y Lamine Yamal (89). La estrella de Rocafonda recibe una importante mejora en su carta particular tras una temporada que podría culminar levantando el Balón de Oro.

También suben otros como Koundé (87) o Dani Olmo (85), mientras que Ter Stegen (86) seguirá teniendo más media que Joan García (83) a pesar de la excelente temporada del portero de Sallent. Menos se entiende la decisión de que Balde (83) o Cubarsí (82) tengan medias tan bajas siendo pilares fundamentales del Barça y unos de los mejores jugadores del mundo en su posición. Rashford (80) sufre una importante bajada y Fermín (80) tampoco ve recompensada su enorme temporada con una subida de media.

Todas las medias del Barça en el EA Sports FC 26

Raphinha: 89 de media.

Pedri: 89 de media.

Lamine Yamal: 89 de media.

Lewandowski: 88 de media.

Koundé: 87 de media.

De Jong: 87 de media.

Ter Stegen: 86 de media.

Olmo: 85 de media.

Szczesny: 84 de media.

Gavi: 83 de media.

Ferran Torres: 83 de media.

Balde: 83 de media.

Araújo: 83 de media.

Joan Garcia: 83 de media.

Cubarsí: 82 de media.

Rashford: 80 de media.

Fermín: 80 de media.

Christensen: 80 de media.

Casadó: 79 de media.

Eric Garcia: 79 de media.

Oriol Romeu: 76 de media

Gerard Martín: 74 de media.

Bernal: 73 de media.

Bardghji: 69 de media.