Mbappé, nueva portada de EA Sports FC 27: el francés vuelve cuatro años después con el Real Madrid

La cuenta atrás para el estreno de EA Sports FC 27 ha empezado. A falta de unos meses para el estreno del videojuego, Electronic Arts ha empezado a desvelar los primeros avances de la nueva edición de la popular saga, entre ellas la estrella protagonista de la portada, que volverá a ser Kylian Mbappé después de unos años de ausencia.

El delantero del Real Madrid protagonizará la carátula de la Ultimate Edition de EA Sports FC 27, iniciando así una nueva etapa de su larga relación con la compañía. También será la imagen de la próxima edición de EA Sports FC Mobile. El francés regresa cuatro años después de su última aparición, en FIFA 23. Mbappé fue el rostro principal de la franquicia durante tres entregas consecutivas —FIFA 21, FIFA 22 y FIFA 23—, pero todavía no había ocupado la portada desde que Electronic Arts rompió con la FIFA y rebautizó el videojuego como EA Sports FC.

La elección llega en uno de los mejores momentos deportivos de Mbappé. El atacante terminó la temporada 2025/26 como máximo goleador de LaLiga por segundo curso consecutivo, con 25 tantos, y conquistó también la Bota de Oro de la Champions League después de marcar 15 goles en la competición. Un rendimiento que refuerza su condición de estrella mundial y de principal referente ofensivo del Real Madrid.

La portada presenta al delantero con la camiseta del conjunto blanco y celebrando uno de sus goles. El propio futbolista ha destacado el carácter especial de aparecer por primera vez en la carátula de un título bajo la nueva marca EA Sports FC, mientras que la compañía ha subrayado su ambición, creatividad y repercusión internacional como principales motivos para volver a elegirlo.

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El anuncio abre una semana cargada de novedades sobre EA Sports FC 27. Electronic Arts mostrará el primer tráiler de jugabilidad el jueves 23 de julio, cuando se esperan nuevos detalles sobre las mecánicas, los modos disponibles y las principales novedades de la próxima entrega. Por el momento, la compañía únicamente ha confirmado a Mbappé en la Ultimate Edition y todavía no ha revelado quién protagonizará la portada de la edición estándar.